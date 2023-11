Por ejemplo, una galleta Oreo de cuatro unidades valía hace unos días $1.400 y ahora cuesta $1.600, lo que significa que el incremento fue de 14,2%. El Chocorramo, que podía adquirirse por $2.000, se encontró hasta en $2.300, un alza del 15%. Ni qué hablar de un six pack de Coca-Cola de 250 mililitros, que en uno de los almacenes de cadena más reconocidos del país, subió de $10.250 a $12.000, un aumento del 17% entre la noche del 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre.

En Colombia, la medida empezó a regir el 1 de noviembre, y en Medellín las alzas no se hicieron esperar. En algunas tiendas y establecimientos de cadena ya contaban con ese impuesto. Otros negocios expresaron que los proveedores todavía no habían informado de nuevos precios. Lo cierto es que EL COLOMBIANO encontró que el mecato presentó variaciones más altas de lo esperado, entre el 10% y el 17% en sectores como Belén y Manrique.

Según lo estipulado por el Gobierno Nacional, dicho recurso tributario no está enfocado en recaudar recursos, sino que busca desestimular el consumo de esos alimentos que afectan la salud de las personas. El Gobierno defiende que su finalidad es mejorar la salud pública. De hecho, Colombia no es el único país que implementa una medida de este carácter, ya son cerca de 50 naciones que cuentan con políticas en contra de esa clase de productos.

Si bien, la cartera de Hacienda asegura que el fin no es recaudar, esta misma estima que la medida permitirá recoger cerca de $5,7 billones en 2024 y $7,5 billones en 2026.

No obstante, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya ha respondido a los críticos, asegurando que el impacto que se proyecta sobre la inflación es casi nulo, de solo el 0,2%, por lo que pidió a los medios de comunicación y gremios empresariales no desatar pánico económico.

“Colombia tiene una alta inflación que no se ha podido bajar, por eso no vemos conveniente este impuesto, porque encarecerá más la vida de los colombianos. El 95% de los tenderos son de estratos 1, 2 y 3, ellos y sus comunidades se van a ver afectados”, sostuvo María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia.

A unos pasos de ese lugar, el comerciante Giovani Franco opina lo mismo. En su Fruver vende mecato y cree que la mayor dificultad será para el consumidor porque todo va a estar más costoso y el rebusque para darse gusto va a tener que ser más grande.

Pese al malestar, hay quienes son más mesurados e incluso positivos, como Cristian Henao Martínez. Al joven vendedor de Belén no le preocupa ese gravamen porque considera que el alza no es tan significativa para ahuyentar a los clientes, por lo que las personas seguirían comprando papas, dulces y bebidas azucaradas, que en su establecimiento representan cerca del 30% de los ingresos.

Más hacia el oriente de Medellín, el tendero Duván Caicedo coincide con la premisa de su colega Cristian. Caicedo cumple 26 años administrando su tienda, que empezó en Bogotá y ahora se ubica en una esquina del barrio Campo Valdez.

El comerciante no desconoce que al principio esas alzas bajarán un poco las ventas, pero en su concepto el mayor efecto no es para el tendero, sino para el consumidor final. La gente terminará aceptando esos precios, pues “el mecato es muy rico como para dejar de comerlo. Como dicen por ahí, al son que me toquen, bailo”, comentó jocosamente.