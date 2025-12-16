x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Presidente Petro podría decretar aumento del salario mínimo tras reunión con MinTrabajo, ¿de cuánto sería?

Tras las notables diferencias entre el 7,21% propuesto por los empresarios y el 16% exigido por los sindicatos, no se logró un consenso para fijar el próximo incremento del salario mínimo. Anoche hubo una reunión extraordinaria entre el presidente Gustavo Petro y el ministro de Trabajo Antonio Sanguino para fijar el ajuste.

  • Gustavo Petro podría decretar el aumento del salario mínimo en la próximas horas. FOTO GETTY Y COLPRENSA.
    Gustavo Petro podría decretar el aumento del salario mínimo en la próximas horas. FOTO GETTY Y COLPRENSA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 18 horas
bookmark

La primera fecha de plazo para fijar el incremento del salario mínimo en Colombia se cumplió sin sorpresas: centrales obreras y gremios empresariales no lograron solventar las notables diferencias en sus propuestas para fijar el incremento salarial.

Y es que las posiciones se mantuvieron distantes, pues las centrales obreras apuntan a un 16% de ajuste, mientras el sector empresarial puso sobre la mesa una propuesta de 7,21%. Y si bien todavía restan unas cuantas jornadas de reuniones extraordinarias, la cuestión es que los sindicatos no están dispuestos a concertar una cifra inferior a un 10%, mientras que las empresas dejaron claro que no aceptarán una cifra de dos dígitos, pues sería irresponsable.

Petro se reunió anoche con Antonio Sanguino

Ante esa falta de acuerdos en la mesa de concertación, el presidente Gustavo Petro habría tomado la decisión de convocar de manera extraordinaria al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con el fin de definir el ajuste que regirá para el próximo año.

Entérese: Andi y Colfecar rechazan ataques al transporte y alertan por impacto del paro armado en las vías del país

La determinación del jefe de Estado se conoció luego de que, durante la ceremonia de ascenso de oficiales de las Fuerzas Militares en la Escuela General Santander, anunciara que este mismo día dejará establecido el incremento que tendrán los trabajadores en su salario mínimo.

De acuerdo con lo que se presume, esta reunión prioritaria con el ministro de Trabajo habría llevado al mandatario a aplazar el consejo de ministros que estaba programado para ese lunes 15 de diciembre, en medio de la expectativa que genera la definición del ajuste salarial.

InfogrÃ¡fico
Presidente Petro podría decretar aumento del salario mínimo tras reunión con MinTrabajo, ¿de cuánto sería?

No obstante, hay que decir que por ahora estos cálculos no son más que algunos escenarios posibles que carecen de certeza. Y el incremento oficial solo se conocerá de boca del ministro del Trabajo o del propio jefe de Estado.

¿En cuánto quedará el salario mínimo en Colombia?

Los analistas sugieren que, tras no lograr concretarse un consenso entre empresas y trabajadores, quedó claro que el incremento tiene piso: será una cifra de dos dígitos, es decir, 10%.

En ese orden, el Gobierno podría decretar un incremento del 10%, una cifra intermedia entre la exigencia de los sindicatos y la posición empresarial.

Así las cosas, si el salario mínimo subiera un 10%, la cifra que se sumaría al salario actual de 1.423.500 pesos sería de 142.350 pesos. El salario pasaría a ser 1.565.850 pesos sin auxilio de transporte.

Le puede gustar: ¡No hubo acuerdo! Salario mínimo sigue sin consenso entre empresarios y sindicatos

Ahora, se debe tener claro que Gustavo Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, ya han expuesto en diversas oportunidades la propuesta de subir 11% esa remuneración.

Con un incremento del 11%, el salario aumentaría en 156.585 pesos. Así, el nuevo salario mínimo quedaría en 1.580.085 pesos sin auxilio de transporte para 2026.

Por último, si el Gobierno decidiera darle la razón a los sindicatos laborales, el ajuste sería del 16%, equivalente a 227.760 pesos, por lo que el sueldo escalaría a 1.651.260 pesos (sin auxilio de transporte).

¿Hasta cuándo hay plazo para definir el salario mínimo?

Tras fallar en consolidar un acuerdo, entre el 16 y el 18 de diciembre cada sector deberá presentar por escrito sus salvedades. Estos documentos incluyen los argumentos técnicos y económicos que respaldan cada posición y explican las razones del desacuerdo.

Además, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales analizará este material el 18 de diciembre, paso previo a la fase final de la negociación, que se desarrollaría en sesiones extraordinarias entre el 19 y el 29 de diciembre, consideradas la última ventana para lograr un punto en común antes de una eventual decisión unilateral del Ejecutivo.

No obstante, y como se mencionó antes, lo más probable es que este incremento se establezca bajo decreto presidencial, que debería conocerse antes del 30 de diciembre de este año.

Consulte: ¿Cuánto subiría el salario mínimo en 2026? Esta es la propuesta de Petro

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida