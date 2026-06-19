La otra brecha del Mundial: para algunos una boleta cuesta días de trabajo y para otros más de un año

El Mundial no solo pone frente a frente a las mejores selecciones. También exhibe una de las mayores desigualdades económicas entre los aficionados que acompañan a sus equipos en Estados Unidos, México y Canadá.
Así quedó en evidencia en el informe semanal de Anif, ‘El once económico del Mundial 2026’, en el que hace un ranking sobre cuántos salarios mínimos necesita cada persona para comprar una boleta de su selección para la cita orbital.
Aunque el precio de las entradas es el mismo para todos los compradores, el esfuerzo económico necesario para adquirir una boleta varía drásticamente según el país de origen.
El análisis de Anif muestra que, mientras para algunos aficionados la compra representa apenas una fracción de su salario mensual, para otros equivale a varios meses e incluso más de un año de ingresos.
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