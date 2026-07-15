Piedad Urdinola renunció a la dirección del Dane, ¿quién queda a cargo?

La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Piedad Urdinola, presentó su renuncia al presidente de la República y dejará el cargo a partir del próximo 21 de julio de 2026, informó la entidad a través de un comunicado divulgado este miércoles. Según el Dane, la funcionaria ya adelantó el proceso de empalme para garantizar la continuidad institucional y la producción de las estadísticas oficiales del país. “La directora realizó el proceso de empalme siguiendo las directrices que impartió el Gobierno Nacional, con pleno respeto a la Constitución y a las leyes y contó con la respectiva transmisión institucional para toda la ciudadanía, con el propósito de asegurar una transición ordenada, transparente y responsable, así como la continuidad de la producción estadística del país”, señaló el comunicado. Le puede interesar: Directora del Dane defiende cifras de empleo formal y responde a críticas de la UdeA

Un balance de cuatro años al frente del Dane

En el comunicado, la entidad hizo un recuento de los principales logros alcanzados durante la administración de Urdinola, que calificó como una de las transformaciones más importantes en la historia reciente del organismo. Entre los avances destacados figuran la realización del primer Censo Económico Nacional Urbano en 34 años, la ampliación de las estadísticas vitales a territorios apartados, la organización del V Foro Mundial de Datos, el fortalecimiento de las Cuentas Económicas Ambientales y la puesta en marcha de las Cuentas Nacionales de Inclusión. El Dane también resaltó que durante este periodo se desarrollaron mediciones sobre problemáticas y poblaciones que históricamente no hacían parte de la información oficial, con el propósito de ampliar el conocimiento sobre las desigualdades del país. “Además, la entidad avanzó en mediciones inéditas sobre realidades históricamente invisibles (...) y saldó deudas con poblaciones tradicionalmente subrepresentadas en las estadísticas colombianas”, indicó la entidad. Lea más: Fenalco cuestiona cifras laborales del Dane y pide que esta entidad sea independiente

La independencia técnica, uno de los principales legados

Otro de los aspectos que resaltó el Dane fue el fortalecimiento de la autonomía técnica de la entidad, respaldada por la Ley 2335 de 2023, que elevó a rango legal la independencia técnica y la reserva estadística. De acuerdo con el comunicado, este avance busca garantizar que la producción de información oficial continúe bajo criterios técnicos e independientes. “Uno de los legados centrales de esta gestión fue el fortalecimiento de la independencia técnica del Dane, consagrada en la Ley 2335 de 2023, que elevó a rango legal la autonomía técnica y la reserva estadística de la entidad”, destacó el documento. En un mensaje de despedida, Urdinola afirmó que durante su gestión se amplió la capacidad del país para medir fenómenos sociales que antes no eran cuantificados oficialmente. “Dejamos un Dane en el que Colombia puede ver mejor sus inequidades. Hicimos que las desigualdades que antes no se medían hoy tengan información clara y oficial”, manifestó la directora saliente. Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha informado quién reemplazará a Urdinola en la dirección del Dane una vez su renuncia se haga efectiva el próximo 21 de julio. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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