David Vélez, fundador de Nubank, será asesor de IA del Gobierno de Abelardo

El empresario colombiano David Vélez, fundador del neobanco Nubank, asumirá como principal asesor ad honorem del Gobierno de Abelardo de la Espriella para liderar la estrategia de inteligencia artificial en Colombia.
El anuncio fue hecho este viernes 18 de septiembre por el presidente, quien señaló que sostuvo durante más de tres horas una reunión con Vélez en la sede presidencial de Barranquilla para hablar sobre el papel de la tecnología en la transformación del Estado.
Según De la Espriella, uno de los objetivos será construir un Estado “más pequeño, eficiente y moderno”, utilizando la inteligencia artificial para reducir la burocracia, disminuir los costos de operación y mejorar la atención a los ciudadanos.
“Le pedí que nos ayude a construir un Estado más pequeño, eficiente y moderno; a transformar la educación para preparar a nuestros jóvenes para el mundo que ya está llegando; y a utilizar la tecnología para que las políticas sociales lleguen exactamente a quienes las necesitan”, señaló el mandatario.