Revelan plan para congelar deuda de Air-e por $2,1 billones con térmicas: aquí la propuesta

La situación financiera de Air-e empeora cada vez más. Solo el pasado julio, esa empresa dejó de pagar $380.000 millones al sistema eléctrico. El acumulado del pasivo ya es superior a los $3 billones con sus proveedores energéticos.
El tema fue de amplia discusión en el primer día del décimo tercero Foro Energético de Andeg, que se celebra en Barranquilla. La situación se acrecienta especialmente ante la posibilidad de que el país enfrente una reducción en los niveles de los embalses y una mayor necesidad de generación térmica.
Andrés Wolf, presidente de la Junta Directiva de Andeg, aseguró que la deuda de la comercializadora con el mercado eléctrico ya supera los $3,3 billones a corte de julio. De ese monto, cerca de $2,1 billones corresponden a obligaciones con empresas de generación térmica.
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Para Wolf, el problema trasciende las cuentas pendientes de una compañía, debido a que esos recursos representan liquidez necesaria para que las generadoras puedan adquirir combustibles, garantizar la logística y preparar sus plantas para responder ante una eventual menor disponibilidad de agua.