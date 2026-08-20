Revelan plan para congelar deuda de Air-e por $2,1 billones con térmicas: aquí la propuesta

La situación financiera de Air-e empeora cada vez más. Solo el pasado julio, esa empresa dejó de pagar $380.000 millones al sistema eléctrico. El acumulado del pasivo ya es superior a los $3 billones con sus proveedores energéticos. El tema fue de amplia discusión en el primer día del décimo tercero Foro Energético de Andeg, que se celebra en Barranquilla. La situación se acrecienta especialmente ante la posibilidad de que el país enfrente una reducción en los niveles de los embalses y una mayor necesidad de generación térmica. Andrés Wolf, presidente de la Junta Directiva de Andeg, aseguró que la deuda de la comercializadora con el mercado eléctrico ya supera los $3,3 billones a corte de julio. De ese monto, cerca de $2,1 billones corresponden a obligaciones con empresas de generación térmica. Entérese: “Ni Sirius será suficiente”: Andeg asegura que sin fracking no habrá gas suficiente en Colombia Para Wolf, el problema trasciende las cuentas pendientes de una compañía, debido a que esos recursos representan liquidez necesaria para que las generadoras puedan adquirir combustibles, garantizar la logística y preparar sus plantas para responder ante una eventual menor disponibilidad de agua.

¿Por qué preocupa la deuda de Air-e al sector eléctrico?

El presidente de la Junta Directiva de Andeg advirtió que los recursos adeudados son fundamentales para negociar y almacenar energéticos, asegurar la importación y el abastecimiento de gas natural y combustibles líquidos, además de garantizar la disponibilidad de carbón. La preocupación aumenta ante la posibilidad de que los niveles de los embalses comiencen a disminuir. En ese escenario, las centrales térmicas tendrían que asumir una mayor participación en la generación eléctrica, por lo que necesitan contar previamente con los recursos para asegurar sus insumos y tener disponibles sus activos. “Si no hay liquidez en las generadoras, se compromete la logística de suministro antes de que llegue El Niño, y eso es un riesgo que Colombia no se puede permitir”, señaló Wolf. Puede leer: “Un trino no liquida una empresa”: la orden de Petro contra Air-e que nadie quiere firmar por miedo al prevaricato El dirigente gremial pidió al Gobierno Nacional priorizar el pago de las obligaciones con el sector para evitar que el deterioro financiero termine afectando la operación del sistema eléctrico. Según Wolf, el riesgo acumulado por los recursos represados y la fragilidad financiera de algunos comercializadores ya no puede ser considerado exclusivamente un asunto de la industria eléctrica, debido a sus posibles efectos sobre el país.

La dimensión de la deuda

Alejandro Castañeda, al referirse a la situación financiera de Air-e y a sus obligaciones con el sector eléctrico, aseguró que el problema se encuentra en un punto crítico. “Estamos a punto de quebrarnos”, afirmó Castañeda. Y agregó que la magnitud de las obligaciones pendientes. Según señaló, de los $2,1 billones que Air-e adeuda al sector térmico, una sola compañía concentra una deuda de $1,1 billones. Ese monto equivale, como referencia, a la inversión realizada para construir una planta de generación de unos 300 megavatios de capacidad instalada. La magnitud de la deuda también puede dimensionarse frente a las necesidades de operación del parque térmico. De acuerdo con sus cálculos, adquirir combustibles para todo el parque durante un mes, incluyendo gas, carbón y combustibles líquidos, requiere entre $1,5 billones y $1,6 billones. En contraste, las obligaciones de Air-e con los generadores térmicos ya alcanzan los $2,1 billones.

El problema no sería solo la deuda acumulada

Castañeda planteó que el sector entiende las restricciones fiscales del Gobierno y que la prioridad no necesariamente tendría que ser cancelar de inmediato todo el saldo pendiente.

La propuesta es congelar y negociar los $3,3 billones de deuda acumulada mediante un acuerdo de pagos, pero detener el crecimiento de las nuevas obligaciones. “Es que la solución no es decirle a las generadoras que sigan entregando energía y después mirar cuándo nos pagan, porque ya llegamos a un punto donde nos quedamos sin caja”, cuestionó el líder gremial. El problema es que Air-e dejó de pagar al sistema eléctrico alrededor de $380.000 millones en julio, frente a unos $250.000 millones registrados el mes anterior. La situación se estaría agravando porque la comercializadora está dejando de cubrir sus obligaciones asociadas a las compras en bolsa, en un momento en que los precios de ese mercado se encuentran elevados debido, entre otros factores, a la escasez de agua.

La idea es congelar la deuda

La propuesta planteada consiste en que, mientras se negocia la deuda acumulada, el Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios, cubra la parte de las facturas que Air-e no pueda pagar. Este esquema es similar al que se aplicó durante la intervención de Electricaribe en el gobierno de Juan Manuel Santos. La lógica, explicó, es que cuando una empresa intervenida enfrenta problemas financieros y no puede cubrir el 100% de sus obligaciones, el sistema no puede limitarse a exigir a los generadores que continúen entregando energía mientras se define posteriormente cómo se les pagará. Por eso, la propuesta es utilizar el Fondo Empresarial para cubrir temporalmente las diferencias y evitar que la deuda siga aumentando. La idea es que el Ministerio de Hacienda entregue recursos al Fondo Empresarial durante los próximos meses para cerrar las facturas pendientes. Como ejemplo, Castañeda explicó que si Air-e compra $100 de energía y deja de pagar $24, el Fondo Empresarial cubriría ese faltante mientras se define el acuerdo sobre la deuda acumulada. Según el planteamiento, esta sería una salida rápida para detener el crecimiento de las obligaciones, mientras se define una solución estructural para la prestación del servicio en los tres departamentos atendidos por Air-e. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Dentro de los $2,1 billones que Air-e adeuda al sector térmico, cerca del 80% se concentra entre dos compañías: EnfraGen y TPL Energía. La concentración de las obligaciones da cuenta de la magnitud del impacto que la situación financiera de Air-e está generando sobre los generadores y su capacidad de mantener liquidez para operar y prepararse ante escenarios de mayor demanda térmica. Le puede gustar: “Recibimos un sector energético en crisis y El Niño no da espera”: viceministro de Energía

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