“Ni Sirius será suficiente”: Andeg asegura que sin fracking no habrá gas suficiente en Colombia

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advirtió durante el Foro Energético de Andeg, que se realiza esta semana en Barranquilla, que el proyecto de gas Sirius no será suficiente para cubrir las necesidades de gas en Colombia. El dirigente señaló que el país no logró incorporar nueva capacidad energética al ritmo que crecía la demanda y cuestionó las decisiones tomadas durante los últimos cuatro años en materia de expansión del sector. “No fuimos capaces de agregar nueva capacidad. Y eso en parte, pues, se da por la teoría del decrecimiento que arrancó la ministra Irene Vélez hace 4 años”, afirmó Castañeda durante su intervención. Según el presidente de Andeg, esa falta de crecimiento de la oferta contrasta con una demanda que continúa aumentando, lo que deja al sistema con pocas holguras para responder a escenarios de mayor presión. Su principal advertencia estuvo relacionada con el gas. Castañeda sostuvo que, incluso si el proyecto Sirius entra en operación en 2030 con toda la capacidad prevista, el proyecto no alcanzaría para revertir por sí solo la tendencia de las reservas y atender las necesidades del país. Entérese: Gobierno y empresas de servicios públicos activan cinco mesas para enfrentar retos de energía y gas en Colombia “Ni siquiera Sirius, suponiendo que entra en 2030 con toda esa capacidad, solo nos va a aguantar”, sentenció.

La necesidad de hacer fracking

Castañeda fue enfático al señalar que Colombia tendrá que ampliar sus fuentes de abastecimiento si quiere recuperar la autosuficiencia energética. “Si no hacemos fracking, no vamos a tener gas. Eso es así de sencillo”, afirmó. El dirigente sostuvo que las reservas de gas y petróleo se encuentran en niveles muy bajos y planteó que el país necesita mantener una base energética amplia para sostener su crecimiento económico. En ese sentido, incluyó dentro de esa base el gas, los combustibles y el carbón. A su juicio, depender principalmente de energéticos importados podría representar un problema para la competitividad de la industria colombiana. Castañeda puso como referencia a algunos países asiáticos que han logrado crecer utilizando energéticos importados, pero consideró que Colombia todavía está lejos de contar con las condiciones de competitividad industrial necesarias para asumir combustibles de alto costo sin afectar su capacidad productiva. “Tenemos que tener una base sólida para poder crecer, si no no hay forma de crecer como país”, sostuvo. Entérese: Colombia sumará 58 millones de pies cúbicos de gas con ampliación de licencia a planta Spec de Cartagena

¿Qué pasará con el gas durante 2026 y 2027?

El presidente de Andeg señaló que los próximos años serán especialmente complejos para el sistema energético. En particular, calificó 2026 y 2027 como años difíciles y planteó que Colombia deberá contar con mayor capacidad de importación de gas. Entre las alternativas mencionó la ampliación de la capacidad de la plata regasificadora Spec en 50 millones de pies cúbicos, la entrada de la planta de Buenaventura y de Puerto Bahía, además de otras instalaciones que permitan aumentar los puntos de entrada del energético al país. La necesidad de ampliar la infraestructura está relacionada, en buena medida, con el papel que tendrá la generación térmica ante la llegada del fenómeno de El Niño. Le puede gustar: “Tenemos seis crisis y todas deben atenderse con la misma celeridad”: Bruce Mac Master Castañeda explicó que una parte importante del gas importado está disponible para las plantas térmicas. Por esa razón, un aumento considerable de la generación térmica podría reducir la cantidad de gas disponible para los hogares, el comercio y la industria. Según explicó, actualmente hay 450 millones de pies cúbicos disponibles a través de Spec. Sin embargo, si las plantas térmicas operan a plena capacidad, ese volumen dejaría de estar disponible para atender parte de la demanda nacional no térmica. El dirigente indicó que, de acuerdo con los datos expuestos durante el foro, el 31% del gas que se está importando en Colombia está destinado a atender la demanda térmica, residencial, comercial e industrial. Si los 450 millones de pies cúbicos disponibles se destinan a las térmicas, estimó que se perderían entre 18 y 20 puntos porcentuales de atención de la demanda, lo que obligaría al país a contar con nuevos puntos de importación.

La generación térmica gana participación

La alerta sobre el gas se produce en un momento en el que la generación térmica ha incrementado de manera significativa su participación en el sistema eléctrico colombiano.

Castañeda mencionó que Colombia pasó de un año lluvioso en 2025 a un año seco en 2026, escenario en el que las plantas térmicas adquieren mayor importancia para compensar la menor disponibilidad de generación hidráulica. La generación hidráulica, según explicó, está reteniendo agua en los embalses para afrontar el verano que comienza en diciembre, coincidiendo con el fenómeno de El Niño. En este escenario, las fuentes térmicas funcionan como complemento de la generación hidráulica. Castañeda señaló que hace cuatro meses la generación térmica representaba alrededor del 12% de la capacidad de producción de energía del país, mientras que actualmente se encuentra entre 30% y 35%. La generación térmica, por tanto, creció 2,3 veces en cuatro meses, una tendencia que, según Castañeda, todavía podría aumentar debido a las condiciones climáticas que enfrenta Colombia. Consulte: El 20% de Chocó y el Eje Cafetero siguen con afectaciones de energía eléctrica tras el terremoto Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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