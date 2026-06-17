“Un trino no liquida una empresa”: la orden de Petro contra Air-e que nadie quiere firmar por miedo al prevaricato

Lo que empezó como un trino del presidente, Gustavo Petro, el fin de semana, ahora tiene en vilo a todo el sector eléctrico de la Costa Caribe. La orden de liquidar a Air-e, la empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, choca con un obstáculo de fondo, nadie en el Gobierno quiere ser quien firme el papel.
Según fuentes consultadas por Caracol Radio, mientras no exista una resolución debidamente sustentada, la posibilidad de que la liquidación se materialice es remota.
Por eso, la instrucción presidencial, hasta ahora, no se ha traducido en ningún acto administrativo formal.
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