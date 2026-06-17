“Un trino no liquida una empresa”: la orden de Petro contra Air-e que nadie quiere firmar por miedo al prevaricato

Lo que empezó como un trino del presidente, Gustavo Petro, el fin de semana, ahora tiene en vilo a todo el sector eléctrico de la Costa Caribe. La orden de liquidar a Air-e, la empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, choca con un obstáculo de fondo, nadie en el Gobierno quiere ser quien firme el papel. Según fuentes consultadas por Caracol Radio, mientras no exista una resolución debidamente sustentada, la posibilidad de que la liquidación se materialice es remota. Por eso, la instrucción presidencial, hasta ahora, no se ha traducido en ningún acto administrativo formal. Siga leyendo: Tres departamentos del Caribe quedarían “apagados automáticamente” por liquidación de Air-e

El trino que encendió la alarma en el Caribe

El sábado 13 de junio, Petro anunció por la red social X que su decisión era liquidar Air-e para fusionar sus activos con Gecelca, otra empresa pública del Caribe, y así crear una compañía común. No dio más detalles. Según fuentes que hablaron con Portafolio, el anuncio no fue del todo planeado. El viernes anterior, durante la presentación del Plan Caribe Energético, los gobernadores de Atlántico, Sucre y Córdoba dijeron que ese documento se le entregaría a los dos candidatos que disputarían la segunda vuelta presidencial este domingo, y no al propio Petro, que está a menos de dos meses de dejar la Casa de Nariño. Esa decisión, según un consultado, lo sacó de casillas. Apenas un día antes, el 11 de junio, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, le había dado tranquilidad al sector. En una reunión de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética, alguien le preguntó por rumores de una posible liquidación de Air-e. Palma respondió que no era cierto y que, por el contrario, el Gobierno buscaba recursos para pagarle al sector eléctrico. Lo curioso es que el mismo funcionario, en septiembre del año pasado, ya se había declarado públicamente partidario de liquidar la empresa. Entérese: “Liquidar Air-e es irresponsable, ilegal y con tintes políticos”: Andeg

Por qué fusionar Air-e con Gecelca no es tan sencillo

El plan de Petro tropieza con varias piedras legales. Gecelca, controlada en un 99,9% por el Ministerio de Hacienda, solo está habilitada para generar y comercializar energía, pero no para distribuirla. Para que Gecelca pudiera asumir la distribución de energía en los tres departamentos, habría que modificar las leyes 142 y 143 de 1993, las normas de servicios públicos y eléctrica que prohibieron la integración vertical de nuevos agentes en el sector. Es decir, el cambio no depende solo de una orden presidencial, sino del Congreso. A esto se suma la posición del superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, quien en una reunión de funcionarios del Ejecutivo manifestó que no estaba de acuerdo con la medida por ahora. Su argumento se basa en que antes de liquidar Air-e hay que garantizar el pago de las deudas posteriores a la toma de la empresa y asegurar la prestación del servicio mientras se hace la transición hacia la nueva compañía. Entérese: Petro ordena liquidar a la empresa Air-e tras el fracaso de la intervención de Superservicios

La Superintendencia, entre la espada y el prevaricato

Ese es, justamente, el corazón del problema. De acuerdo con asesores jurídicos cercanos a la Superintendencia, si el superintendente llegara a firmar la orden de liquidación sin un sustento jurídico sólido, podría exponerse a cuestionamientos por un eventual prevaricato. Caracol Radio conoció que existe una inquietud creciente tanto en la Superintendencia de Servicios Públicos como en el Ministerio de Minas y Energía frente a la orden de Petro. Así las cosas, la ausencia de un respaldo jurídico claro tiene nerviosos a los funcionarios que tendrían que ejecutar la decisión. Por eso, dentro de algunos sectores del Gobierno se maneja la hipótesis de que el anuncio se quede, por ahora, en una simple declaración hecha por X, sin que se convierta en una resolución real. La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e, integrada por los comités intergremiales de Atlántico y Magdalena, las cámaras de comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la Andi Atlántico-Magdalena, aseguró que liquidar Air-e sin antes definir un operador de reemplazo, un plan de pagos para los generadores o garantías de continuidad del servicio viola el artículo 365 de la Constitución Política, además de las leyes 142 y 143 de 1994. La Veeduría advirtió, además, que los acreedores tienen herramientas legales para oponerse a cualquier operación que comprometa el pago de sus créditos, lo que podría traducirse en controversias y retrasos importantes en la ejecución de la medida. El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta fue otro de los que encendió las alarmas. Según explicó, si se concreta la liquidación habría un efecto suspensivo sobre las deudas de Air-e, lo que podría precipitar el temido efecto dominó que ya había advertido XM, el operador del sistema eléctrico nacional, y el apagón financiero que vienen anunciando la Contraloría y la Procuraduría. Ese escenario, dijo, terminaría desencadenando un apagón eléctrico real, porque no habría condiciones para seguir prestando el servicio. Le puede interesar: Air-e podría quebrar a las plantas térmicas si no paga deuda de $1,5 billones antes de enero de 2027

Para los gremios, expertos y mandatarios del Caribe, antes de que Petro liquide Air-e el Gobierno debe resolver dos preguntas centrales: ¿Quién va a prestarle el servicio de energía a 1,3 millones de usuarios en La Guajira, Atlántico y Magdalena si Air-e desaparece? ¿Quién va a pagar las deudas acumuladas desde la toma de posesión, el 12 de septiembre de 2024, que según los gremios ya superan los 2,5 billones de pesos? El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue uno de los más críticos. Señaló que ya han pasado cinco interventores por Air-e y que, en lugar de mejorar, la deuda con las empresas generadoras se duplicó, e incluso se triplicó, durante la intervención. “Es un desastre. Todo lo que hace el Gobierno es un desastre. Ya van cinco interventores y la deuda con las empresas generadoras se duplicó y hasta se triplicó. Eso ha sido lo peor que ha pasado”, dijo. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, pidió mesura. Para él, el anuncio de Petro debería abrir un debate técnico con todos los actores del sector, antes que convertirse en una decisión unilateral. “El presidente tiene un estilo muy particular, en el cual lanza ideas para abrir discusiones. Me parece importante que esa propuesta sea analizada por los gremios y por los especialistas en la materia”, afirmó. Verano recordó que la resolución de intervención de la Superservicios contempla una etapa de administración temporal antes de cualquier liquidación, precisamente para garantizar que el servicio no se interrumpa. Siga leyendo: Deudas por $3,9 billones de Air-e reviven el fantasma del apagón ante inminente fenómeno de El Niño “fuerte”

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