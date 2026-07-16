A tres semanas de dejar el poder, Gobierno Petro cambió la forma de delimitar el páramo de Santurbán

Faltan tres semanas para que termine el gobierno de Gustavo Petro. Y en esa cuenta regresiva, el Ministerio de Ambiente sacó de la manga una decisión que cambia las reglas del juego para el páramo de Santurbán, la fábrica de agua que surte a más de 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander.
La ministra, Irene Vélez Torres, anunció, en un video y en un comunicado, la expedición de la Resolución 863 de 2026. El documento adopta una “metodología nacional de delimitación progresiva” para los procesos de delimitación de páramos en Colombia.
En otras palabras, en lugar de esperar a que los 40 municipios con influencia en Santurbán terminen de ponerse de acuerdo, el Gobierno delimitará por partes, empezando por los que ya cerraron su negociación.
Según la ministra, la fórmula sirve para “avanzar en el cumplimiento de las órdenes judiciales, permitiendo que los territorios donde ya culminó el proceso participativo avancen hacia la delimitación, mientras continúan el diálogo y las etapas pendientes en los demás sectores”.
Como lo expuso Vanguardia, lo que el comunicado no explica es por qué ese cambio de método llega justo cuando al Gobierno le quedan tres semanas de vida.