¿Es verdad que la jornada laboral de 42 horas acabará con el Día de la Familia en Colombia?

En medio de los ajustes normativos en la jornada laboral, las empresas en Colombia enfrentan un periodo determinante para cumplir con una de sus obligaciones legales en bienestar laboral. Las empresas en Colombia todavía deben dar el conocido “Día de la Familia” este semestre, pero será la última vez que sea obligatorio. María Camila Silva, jurista de la firma Scola Abogados, explicó que esta disposición, contemplada en la Ley 1857 de 2017, busca “promover espacios de integración, descanso y fortalecimiento de los vínculos familiares de los trabajadores”. Le puede gustar: Desde 2023 se trabajará una hora menos por semana: así será la reducción de la jornada Sin embargo, el contexto actual le da un carácter especial a esta obligación. Este semestre coincide con la entrada en vigencia plena de la jornada máxima legal de 42 horas semanales, que comenzará a regir el 16 de julio de 2026, en línea con lo establecido por la Ley 2101 de 2021, lo que haría desaparecer la obligación del Día de la Familia.

¿Qué cambia con la jornada laboral de 42 horas?

La implementación definitiva de la nueva jornada laboral tiene efectos directos sobre esta obligación. Según el análisis, la Ley 2466 de 2025, que corresponde a la reciente reforma laboral, no modificó las reglas relacionadas con la reducción progresiva de la jornada. Esto implica que se mantiene vigente la exoneración para los empleadores que ya hayan adoptado la jornada de 42 horas semanales o que se acojan de manera anticipada a esta reducción. En estos casos, las empresas quedan liberadas de otorgar el día de la familia.

El día de la familia podría mantenerse como beneficio extralegal para fortalecer el clima laboral y la retención de talento en las organizaciones. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.

En contraste, aquellas organizaciones que aún no han implementado esta jornada deberán cumplir con la obligación hasta que la reducción se haga efectiva.

¿Será este el último día de la familia obligatorio?

El cambio normativo marca un punto de inflexión. Una vez entre en vigor plenamente la jornada de 42 horas, desaparecerá la exigencia legal de conceder el día de la familia. En términos prácticos, esto convierte al presente semestre en la última oportunidad para que muchas empresas cumplan con esta obligación en los términos establecidos por la Ley 1857 de 2017. Por ello, se vuelve fundamental que las compañías no solo programen estas jornadas, sino que también documenten adecuadamente su cumplimiento, ya sea mediante actividades organizadas o el otorgamiento de tiempo efectivo para los trabajadores.

¿Qué deben hacer las empresas para cumplir con la ley?

El análisis enfatiza la importancia de garantizar la trazabilidad del cumplimiento ante posibles requerimientos de las autoridades laborales. Esto implica que las organizaciones deben planificar con antelación el día de la familia correspondiente a este periodo, asegurando que exista evidencia clara de su ejecución.

Además, el cumplimiento no se limita a la formalidad. Las empresas pueden optar por diseñar espacios que realmente fomenten la integración familiar o facilitar tiempos libres efectivos para este propósito.

¿Desaparece o se transforma este beneficio?