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El documento que Petro usó para denunciar fraude fue modificado por un externo a la Registraduría

El análisis de la metadata del archivo utilizado por el presidente Gustavo Petro para sustentar denuncias de fraude electoral indica que el documento tuvo origen en la Registraduría, pero fue modificado por un externo.

  • El análisis se basó en el desglose del Censo Nacional Electoral cerrado el 30 de abril de 2026. FOTO: Colprensa.
    El análisis se basó en el desglose del Censo Nacional Electoral cerrado el 30 de abril de 2026. FOTO: Colprensa.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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La controversia sobre las denuncias de fraude electoral formuladas por el presidente Gustavo Petro volvió a tomar fuerza tras una revelación del periodista Daniel Coronell, basada en la revisión del desglose del Censo Nacional Electoral cerrado el 30 de abril de 2026.

El análisis se centra en una tabla de Excel denominada “Evidencia Mesas”, publicada por el presidente de la República en su cuenta de X y utilizada como respaldo de sus cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en 5.300 mesas de votación. Según Petro, el documento mostraría cambios en el censo electoral y elementos que podrían sugerir anomalías durante el proceso electoral.

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De acuerdo con la información revelada por Coronell, el archivo utilizado por el presidente corresponde a un documento oficial elaborado por la Registraduría. La procedencia fue confirmada mediante la revisión de la metadata y por una fuente de la propia entidad. El documento fue creado en la División Político Electoral (Divipol), dependencia encargada de la codificación y georreferenciación de puestos y mesas de votación.

El archivo analizado contiene el desglose del Censo Nacional Electoral que fue cerrado el 30 de abril de 2026. Ese mismo día, Jaime Suárez Bayona, registrador delegado en lo electoral, presentó la cifra oficial ante representantes de los partidos políticos durante una reunión formal.

Durante ese encuentro, el funcionario señaló: ”Esta es la cifra cerrada y definitiva de nuestro censo electoral nacional: 41.421.973. Este es el censo definitivo, lo estamos presentando por primera vez acá”.

La cifra adquirió relevancia en medio del debate debido a que Petro ha sostenido que el número de ciudadanos habilitados para votar habría pasado de 41.421.973 a 42.307.373 cinco días antes de las elecciones, lo que representaría un incremento de 885.409 personas.

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Lo que muestra la metadata del archivo

La revisión técnica del documento permitió establecer que sí existe un registro de modificación. Según los datos revelados, el cambio quedó consignado el 26 de mayo a la 1:21:35 de la tarde y posteriormente fue verificado a las 7:51:13 de la noche del mismo día.

Sin embargo, la metadata también identifica al usuario asociado a esa modificación como BASICOS_AUDITORES_PRESIDENTE_2026_V3, una denominación que, según el reporte, no correspondería a un funcionario de la Registraduría.

Este hallazgo llevó a la conclusión de que la alteración no habría ocurrido sobre el documento original resguardado por la entidad electoral, sino sobre alguna de las copias electrónicas entregadas a los representantes de los partidos políticos durante la reunión del 30 de abril.

La ruta de origen registrada en la metadata también respaldaría la hipótesis de que el archivo fue modificado fuera de los sistemas internos de la Registraduría. En consecuencia, la modificación detectada no necesariamente implicaría cambios en el documento oficial utilizado por la entidad para el proceso electoral.

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Mientras tanto, la Registraduría ha mantenido su posición de que el documento oficial no fue alterado y ha solicitado al presidente evitar lo que calificó como ”interpretaciones imprecisas” relacionadas con el software electoral y el censo de votantes.

Otro de los puntos examinados en el reporte se refiere al argumento del presidente sobre las mesas de votación con alta participación. Petro ha señalado que 300 votos diarios constituirían el límite máximo esperado por mesa y que las 5.300 mesas que superaron esa cifra serían casos atípicos.

Según la explicación presentada por Coronell, ese criterio no se aplica a todas las mesas del país. El promedio cercano a 360 votos por mesa corresponde únicamente a las cabeceras municipales, mientras que en otros puestos de votación existen mesas con capacidades significativamente mayores.

Entre los rangos mencionados se encuentran mesas con:

500 ciudadanos inscritos

800 ciudadanos inscritos

1.200 ciudadanos inscritos

Bajo esas condiciones, superar los 300 votos no representaría por sí mismo una situación irregular ni una evidencia de anomalías en el proceso electoral.

Por otra parte, la cifra oficial del censo electoral presentada durante el preconteo y publicada por la Registraduría ha permanecido en 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar, dato que coincide con el documento original presentado a los partidos políticos el 30 de abril.

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