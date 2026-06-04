¿Va a comprar carro? Estas son las entidades que prestan más barato y más caro en 2026

Comprar carro a crédito es hoy más costoso que a comienzos de año por las decisiones de política monetaria que se han tomado para frenar la inflación. De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera, entre el 30 de enero y el 15 de mayo, las tasas para financiar vehículos a plazos entre tres y siete años aumentaron entre 200 y 300 puntos básicos, en línea con el incremento de 200 puntos básicos que realizó el Banco de la República en sus dos primeras reuniones de 2026.
En ese período, las tasas pasaron de un rango entre 14% y 22% a niveles de entre 17% y 24,5%, lo que refleja un mayor costo de financiamiento para quienes buscan adquirir un vehículo mediante crédito.
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