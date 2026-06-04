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¿Va a comprar carro? Estas son las entidades que prestan más barato y más caro en 2026

Las tasas para financiar vehículos aumentaron entre 200 y 300 puntos básicos en los primeros meses de 2026, encareciendo el acceso al crédito. Aun así, la venta de carros nuevos mantiene un fuerte crecimiento impulsado por la demanda de vehículos híbridos y eléctricos.

  • Las entidades financieras ajustaron las tasas de los créditos para vehículos tras las decisiones de política monetaria del Banco de la República. FOTO: FREEPIK
    Las entidades financieras ajustaron las tasas de los créditos para vehículos tras las decisiones de política monetaria del Banco de la República. FOTO: FREEPIK
Diario La República
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
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Comprar carro a crédito es hoy más costoso que a comienzos de año por las decisiones de política monetaria que se han tomado para frenar la inflación. De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera, entre el 30 de enero y el 15 de mayo, las tasas para financiar vehículos a plazos entre tres y siete años aumentaron entre 200 y 300 puntos básicos, en línea con el incremento de 200 puntos básicos que realizó el Banco de la República en sus dos primeras reuniones de 2026.

En ese período, las tasas pasaron de un rango entre 14% y 22% a niveles de entre 17% y 24,5%, lo que refleja un mayor costo de financiamiento para quienes buscan adquirir un vehículo mediante crédito.

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Pese a las tasas más altas, la venta de vehículos sigue acelerándose

El aumento en el costo de los créditos no ha frenado, por ahora, la recuperación del mercado automotor colombiano. De acuerdo con cifras de Fenalco y la Andi, en mayo de 2026 se matricularon 28.136 vehículos nuevos, lo que representó un crecimiento de 43% frente al mismo mes del año pasado.

El buen desempeño también se refleja en el acumulado del año. Entre enero y mayo se registraron 128.582 matrículas, cifra que equivale a un incremento de 48% respecto al mismo periodo de 2025 y confirma la recuperación que viene mostrando la industria tras varios años de desaceleración.

El comportamiento del mercado sugiere que, pese al encarecimiento del financiamiento, muchos consumidores continúan aprovechando las ofertas comerciales de concesionarios y entidades financieras para adquirir vehículo. Además, la creciente preferencia por modelos híbridos y eléctricos está generando una demanda adicional en segmentos que hace pocos años tenían una participación marginal dentro de las ventas totales.

Expertos consultados consideran que las tasas aún se encuentran en niveles razonables y que este podría ser un momento oportuno para solicitar financiación, ante la posibilidad de que los costos de los créditos continúen aumentando durante el segundo semestre.

Si usted planea comprar un carro a crédito y quiere pagarlo en un lapso de entre tres y cinco años, tenga en cuenta que, según datos de la Superfinanciera, hay en promedio 11 entidades bancarias que le ofrecen préstamos para financiar la compra de su vehículo.

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Así están las tasas para comprar carro

Según las tasas ponderadas de la entidad con corte al 11 de mayo, las que le prestan más barato son: Banco de Occidente (17,20%), Banco Caja Social (17,60%) y Bancolombia (18,50%).

Las entidades que le prestan a un costo más elevado son: GM Financial (24,50%), Finandina (23,20%) y RCI (22,40%). En ese periodo, las que ofrecen tasas a un costo intermedio son: Davivienda (19,50%), Bbva Colombia (19,20%) y Banco Santander (18,70%).

Si planea solicitar el crédito y pagarlo en un lapso de entre cinco y siete años, tenga en cuenta que las que le prestan más barato son Davivienda, con una tasa del 18%, seguida por Banco Caja Social, con 18,20%, y luego está Bancolombia, con 18,30%.

En contraste, las que tienen las tasas más altas para pagar este tipo de créditos son Finandina y GM Financial, ambas con 23,90%, y luego está RCI, con 21,80%. Las que tienen tasas intermedias son: Bancoomeva (20,60%), Banco de Bogotá (20,50%) y Banco de Santander (20,10%).

Otro de los movimientos observados en los últimos meses es que Banco Santander Colombia dejó de figurar entre las entidades con las tasas más bajas para la financiación de vehículos. La entidad continúa ubicándose en la mitad de la tabla en términos de costo de endeudamiento.

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El Banco de Occidente ha logrado mantenerse entre las entidades con las tasas más competitivas, pese al ciclo alcista de las tasas de interés. La entidad ofrece estos créditos a través de Occiauto, su línea especializada en financiación de vehículos.

“Si bien el mercado ha presentado retos por los cambios en las modalidades de compra y las nuevas dinámicas del consumidor, hemos desarrollado adaptaciones que responden de manera efectiva a estas necesidades. Esto incluye una oferta más flexible, alternativas competitivas de financiación y un impulso a vehículos de tecnologías limpias (híbridos y eléctricos)”, afirmó Julián Sinisterra, vicepresidente comercial del Banco de Occidente.

El directivo señaló que el plazo más recurrente entre los clientes es de 68 meses. Además, la entidad reportó que durante 2025 desembolsó 14.889 créditos para vehículo y proyecta incrementar esa cifra durante 2026.

Otro caso interesante a observar es Bbva Colombia; en los primeros meses del año figuraba como una de las entidades con las tasas más altas para este tipo de crédito, y ahora está en la media tabla, con tasas intermedias entre 19% y 21%, dependiendo del plazo en el que se pagará el crédito.

Rocío López, gerente de vehículos de Bbva, señaló que la entidad financiera tiene una participación de 80% en plazos desde 60 hasta 84 meses para vehículo particular.

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