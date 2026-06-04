Otra exsecretaria de Quintero volvería al sector público tras ganar un concurso en la Alcaldía de Medellín

Un nuevo exfuncionario de la Alcaldía de Daniel Quintero está a las puertas de regresar al sector público. Se trata de la exsecretaria de Salud, Andreé Uribe Montoya, quien, pese a tener una estela de procesos disciplinarios y cuestionamientos tras su paso por la Alcaldía, ganó un proceso de selección recientemente.
El caso fue denunciado por el concejal de Medellín Alejandro de Bedout, quien hizo pública este miércoles una lista de elegibles encabezada por la polémica exfuncionaria para entrar a un cargo en la Secretaría de Salud de Medellín.
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“Andree Uribe, exsecretaria de Salud del imputado por corrupción Daniel Quintero, sin sonrojarse se presentó al concurso en la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín para el cargo de líder de proyecto en el equipo de población pobre no asegurada y ganó con un puntaje de 81,55”, denunció el corporado, quien consideró inaudito que una persona con tantos señalamientos siga insistiendo en estar en el sector público y más en Medellín.
Según trascendió, Uribe se presentó a un proceso de selección liderado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, denominado Antioquia 3, en el que actualmente se escogen funcionarios para cubrir empleos en múltiples entidades de las alcaldías de Medellín, Bello, Caldas, Copacabana, El Carmen de Viboral, Envigado, Girardota, Itagüí, La Ceja, La Estrella, Marinilla, Rionegro, Sabaneta, entre otros.