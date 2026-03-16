Dian acumula $16,6 billones de deudas perdidas, mientras busca más plata con nuevos impuestos

La cartera por impuestos pendientes en Colombia alcanzó cerca de $47,7 billones el año pasado. Para los analistas, la situación deja ver la ineficiencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en medio de un crítico momento de caja y de una emergencia económica donde se crearon nuevos impuestos para recaudar ingresos y atender la ola invernal.
De hecho, las propias cifras de la Dian revelan que $16,6 billones ya fueron catalogados como cartera deteriorada o de difícil recuperación. Es decir, ese dinero muy difícilmente se podrá recuperar.
Lisandro Junco, exdirector de la Dian, afirmó que el tamaño de la cartera muestra el deterioro de las finanzas públicas y la necesidad de aplicar políticas agresivas de cobro para recuperar recursos del Estado.