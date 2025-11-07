Dian ratifica cobro de IVA del 19% a Ecopetrol y aclara que no ha tomado medidas legales o cobros coactivos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) desmintió haber decretado medidas cautelares o cobros coactivos contra empresas dedicadas a la importación de combustibles, tras la controversia surgida el 5 de noviembre. En un corto comunicado oficial, la entidad explicó que no ha adoptado acciones de carácter preventivo ni sancionatorio en contra de las compañías importadoras de gasolina o ACPM, y reiteró que las operaciones de importación de estos productos están sujetas a una tarifa del 19% de IVA, conforme a la legislación vigente.

Importaciones de gasolina y Acpm deben pagar IVA del 19%

La autoridad tributaria recordó que, de acuerdo con la Ley 1819 de 2016, los combustibles —gasolina y Acpm— están gravados con el impuesto al valor agregado (IVA). En ese sentido, los importadores tienen la obligación de declarar, liquidar y pagar los tributos aduaneros, incluyendo aranceles e IVA, al momento de nacionalizar estos bienes. La posición de la Dian fue ratificada en los Conceptos 010763 de 2024 y 08922 de 2025, disponibles en el Normograma de la entidad. Además, desde 2017, los minoristas también deben asumir el IVA al adquirir combustibles, mientras que los importadores pueden descontar este impuesto conforme al artículo 488 del Estatuto Tributario.

Avanzan investigaciones para verificar declaraciones de importación