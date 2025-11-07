Dian ratifica cobro de IVA del 19% a Ecopetrol y aclara que no ha tomado medidas legales o cobros coactivos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) desmintió haber decretado medidas cautelares o cobros coactivos contra empresas dedicadas a la importación de combustibles, tras la controversia surgida el 5 de noviembre.
En un corto comunicado oficial, la entidad explicó que no ha adoptado acciones de carácter preventivo ni sancionatorio en contra de las compañías importadoras de gasolina o ACPM, y reiteró que las operaciones de importación de estos productos están sujetas a una tarifa del 19% de IVA, conforme a la legislación vigente.