Dólar vuelve a subir y abre en $3.220 este martes, ¿cómo se movería estos días?

La jornada cambiaria de este martes 1 de septiembre comenzó con el dólar en $3.220, lo que representa una diferencia de $6 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.213,97.
A las 8:05 a. m., el precio de apertura se mantenía como el mínimo y el máximo de la sesión, después de que se registraran dos operaciones.
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El comportamiento de la divisa durante los próximos días estará condicionado por varios indicadores económicos internacionales y por la evolución del conflicto en Medio Oriente.