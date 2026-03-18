Dólar abre este miércoles por encima de los $3.700 e inversores esperan decisiones de la Reserva Federal

El dólar inició la jornada al alza en Colombia, en un contexto marcado por la expectativa global frente a la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y la incertidumbre por el conflicto en Irán.
La divisa abrió por encima de los $3.710, lo que representó una variación frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.689,97 para la jornada. En los primeros minutos de negociación, el precio se movió entre un mínimo de $3.706 y un máximo de $3.712,50, con 18 transacciones por un monto de $6,5 millones.
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Este comportamiento responde a un fortalecimiento global del dólar, impulsado por la búsqueda de activos refugio ante la tensión geopolítica en Oriente Medio y el alza en los precios del petróleo.