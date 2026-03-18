Dólar abre este miércoles por encima de los $3.700 e inversores esperan decisiones de la Reserva Federal

El dólar inició la jornada al alza en Colombia, en un contexto marcado por la expectativa global frente a la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y la incertidumbre por el conflicto en Irán. La divisa abrió por encima de los $3.710, lo que representó una variación frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.689,97 para la jornada. En los primeros minutos de negociación, el precio se movió entre un mínimo de $3.706 y un máximo de $3.712,50, con 18 transacciones por un monto de $6,5 millones. Entérese: Dólar en Colombia: ¿llegará a $3.500 o volverá a $4.000 en 2026? Esto dicen los expertos Este comportamiento responde a un fortalecimiento global del dólar, impulsado por la búsqueda de activos refugio ante la tensión geopolítica en Oriente Medio y el alza en los precios del petróleo.

¿Qué espera el mercado de la FED y otros bancos centrales?

Los inversionistas están atentos a la decisión de política monetaria que anunciará la FED en la tarde, mientras que el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón harán lo propio un día después. La expectativa general es que las principales economías mantengan sin cambios sus tasas de interés, aunque el foco estará en las señales sobre el futuro del costo del dinero, en medio del riesgo de una nueva presión inflacionaria global. El mercado ha ajustado sus previsiones: ahora espera solo un recorte de tasas por parte de la FED en 2026, frente a las dos reducciones que se anticipaban antes del escalamiento del conflicto con Irán. Le puede gustar: Gobierno Petro cambió US$3.177 millones de deuda a francos suizos y pesos, ¿qué significa?

Mauricio Acevedo, analista de divisas y derivados de Corficolombiana, explicó que “aunque los datos recientes han apuntado a una inflación moderada, el fuerte aumento del petróleo debido a las tensiones geopolíticas ha complicado las perspectivas”.

¿Cómo influye el petróleo en el dólar y la inflación?

El encarecimiento del petróleo se ha convertido en un factor determinante para los mercados. Los precios del crudo se han mantenido por encima de los US$100 por barril durante las últimas cuatro sesiones, lo que incrementa las presiones inflacionarias a nivel global. Este aumento impacta directamente los costos de combustibles y, en consecuencia, la canasta de bienes y servicios, lo que limita el margen de acción de los bancos centrales para recortar tasas de interés. En este contexto, la FED enfrenta una disyuntiva: actuar para estimular la economía o esperar a que se estabilicen los precios antes de tomar decisiones.

¿Por qué bajó el petróleo hoy pese a la tensión?

A pesar del entorno geopolítico, los precios del petróleo registraron una leve caída en la jornada. Los futuros del Brent bajaron 0,3%, hasta US$103,12 por barril, mientras que el West Texas Intermediate retrocedió 1,6%, a US$94,65. La corrección se produjo tras el anuncio de Irak de reanudar exportaciones de crudo a través del oleoducto hacia el puerto turco de Ceyhan, lo que generó expectativas de un alivio parcial en la oferta global.

Fuentes de la North Oil Company indicaron que el país busca bombear al menos 100.000 barriles diarios, luego de alcanzar un acuerdo entre Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistán. Sin embargo, el impacto de esta medida es limitado. Soojin Kim, analista de Mufg, advirtió que “el alivio del suministro sigue siendo limitado”, debido a que la producción de Irak aún está muy por debajo de sus niveles previos a la crisis.

¿Qué pasa con la oferta global de crudo?

El mercado petrolero continúa restringido por el conflicto en Oriente Medio. La producción en el sur de Irak, principal zona exportadora, se redujo en 70%, hasta cerca de 1,3 millones de barriles diarios.

El precio del petróleo se mantiene sobre US$100 por barril, presionando la inflación y las decisiones de los bancos centrales. FOTO COLPRENSA.