Comité aprueba hacer flexible la regla fiscal

De acuerdo con Luis Carlos Reyes, director del Observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, señaló que un punto relevante a tener en cuenta es “encontrar una manera de que las proyecciones de los ingresos por productos minero-energéticos no afecten tanto esta regla (...) pues se pueden hacer cuentas alegres con el precio del petróleo y después los ingresos no se reciben como se esperaban y no se cumple con el propósito”. Además, vandría la pena reconsiderar conformar otro equipo técnico y académico para mejorar los cálculos.