Telefonía móvil se agita por Ley TIC

De acuerdo con el artículo 45 del Decreto 2153 DE 1992, la posición de dominio se define como “la posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las condiciones de un mercado”; pero esto no implica que haya un abuso de este liderazgo. Para esto habría que analizar si hay un aprovechamiento de esta posición. Marc Eichman, experto TIC, asegura que hoy no hay argumentos que respalden esto por cambios como la portabilidad numérica, es decir, que los usuarios no están amarrados a un solo operador, y que hay planes ilimitados de voz, que eliminan las ventajas de un operador por su gran tajada en el mercado.