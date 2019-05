Los problemas del Dane más allá de los censos

La polémica en el que ha estado sumido el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), desde el cambio de Gobierno, se reactivó tras el debate de control político sobre los censos poblacional y agropecuario que adelantó la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, en la Comisión Tercera, el martes pasado.

Durante su exposición, Guerra sostuvo que este censo poblacional fue 58,7 % más costoso que el de 2005, al pasar de 252.800 millones de pesos a 401.300 millones; se contrató más personal del previsto (8.400 personas), y para rematar, los resultados preliminares no se ajustan a las proyecciones hechas por la misma entidad.

La población nacional no está en 50 millones de ciudadanos, sino en 45,5 millones; una diferencia que si bien parece pequeña afecta cálculos como el PIB per cápita, la entrega de subsidios, el censo electoral, el debate calidad vs. cobertura en educación y la distribución del Sistema General de Participaciones para las regiones, entre otros.

Las dudas han sido soportadas por el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, quien pese a matizar sus palabras, al pasar de “errores” en las mediciones a “ajustes”, pone un manto de duda sobre la actividad estadística del Gobierno de Juan Manuel Santos, liderada por el economista Mauricio Perfetti.

Incluso esto le ha implicado a Oviedo que se considere que su liderazgo está marcado por un “espejo retrovisor que no le hace bien a la misma entidad, pues afecta también la credibilidad de los datos que se entreguen durante su gestión”, afirmó César Caballero, exdirector del Dane para los años 2002-2004.

La diferencia de conceptos es importante pues “el ajuste es un procedimiento técnico para mejorar los resultados, y cuando se habla de errores son mediciones que no se pueden solucionar debido a procedimientos inadecuados”, recalcó Caballero.