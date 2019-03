Para las jóvenes es más difícil conseguir trabajo

María Andrea es una joven de 22 años recién graduada de Ingeniería Industrial de una de las universidades más prestigiosas del país. A pesar de que recibió el cartón con honores, al obtener calificaciones altas durante su carrera y realizar su práctica en una multinacional, no ha logrado engancharse en el mercado laboral. Ella hace parte de las 747 mil mujeres jóvenes (entre los 14 y 28 años) desocupadas que aún no han podido encontrar un trabajo.

¿La razón? María Andrea dice que siempre indagan en su experiencia laboral y, como no tiene, la descartan. Otras veces las inquietudes son más personales, por ejemplo: su estado civil. “En muchas partes me preguntan si tengo novio, planes de casarme o tener hijos, cosas que no le cuestionan a los hombres. Incluso sé que en algunas partes la prueba de embarazo es requisito para entrar” (ver Paréntesis).

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el desempleo en mujeres jóvenes entre noviembre pasado y enero de este año alcanzó el 24,4 %, lo que representa 5,3 puntos porcentuales más de la tasa reportada en jóvenes (18,1 %), casi el doble de la tasa más reciente de desempleo en el país (12,8 %) y la de los hombres jóvenes, 13,5 %. Además, la desocupación femenina aumentó 2,8 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (21,6 %).

“Esto se explica por la economía del cuidado —el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento, administración y limpieza de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad—, de la que hacen parte las mujeres, en su mayoría, lo cual presiona al desempleo de esta población porque se antepone que al ser jóvenes están en una edad fértil y por eso se profundiza”, puntualizó Laura Castro, magister en Políticas Públicas y Género.

En contraste, en el período analizado, los hombres reportaron una tasa mayor a la nacional de enero, fue de 13,5 %, lo que traduce en 556.000 desocupados. La cifra aumentó levemente si se compara a la del mismo periodo del año anterior, que fue 13,1 %.

¿Y por qué la de los hombres es más baja? Una de las razones puede ser que la Ley de empleo juvenil (1780 de 2016) impulsó mecanismos que impactaran positivamente en la vinculación laboral de los hombres jóvenes, al prescindir de la exigencia de la tarjeta militar para un empleo.

“Precisamente, hace falta una política pública como esa, pero que impacte positivamente en la vinculación laboral con enfoque diferencial. para este grupo poblacional en Colombia”, resaltó la experta. Por ejemplo, en países como Bélgica, Islandia y Holanda se tiene como recurso la obligatoriedad de contratar una cuota femenina en el sector privado.