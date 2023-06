Así mismo, el analista señaló que los bloques que se pueden ofertar en estos 150 millones de hectáreas, son el resultado de criterios técnicos y potencial geológico dependiendo del tipo de Cuenca y la información disponible.

“El trazado de los bloques se basa en análisis de sísmica para establecer el potencial del yacimiento, fotos satelitales, pozos exploratorios y pozos de desarrollo y sobretodo niveles de producción, con proyección en reservas y recursos”, dijo Vera.

Mapa sin áreas disponibles

Desde la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 2003 hasta inicios del actual gobierno, el mapa de tierras de la entidad registraba las Áreas Disponibles para desarrollo petrolero y que abarcaban alrededor de 56 millones de hectáreas, sin embargo hoy ya no están registradas estas áreas en el plano cartográfico.

“El mapa de tierras actualizado y publicado por parte de la Agencia el pasado 16 de mayo, únicamente muestra la relación de áreas que actualmente están en etapa de exploración, de evaluación técnica, en producción y de reserva para el desarrollo minero energético. En el pasado, la entidad incluía todas las áreas que estaban disponibles para ser adjudicadas a través de los procesos de asignación de áreas”, explicó Natalia Suárez, abogada senior de Holland & Knight.

La consultora experta en temas petroleros señaló que hoy, dadas las políticas del gobierno, el mapa de tierras no contiene esta información, pero no es porque el país no cuente con áreas con prospectividad para ser exploradas sino por la decisión de no adjudicar contratos de exploración y producción por el momento.

“Es importante anotar que, en el 2021 durante el último ciclo del proceso permanente de asignación de áreas, la Agencia ofertó 28 bloques disponibles, muestra de que aún contamos con áreas que no han sido asignadas y que tienen todo el potencial para ser exploradas en busca de recursos que permitan su producción hacia una transición energética gradual y responsable”, resaltó Suárez.

Al indagar con voceros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre las razones por las cuales los técnicos de la entidad excluyeron las áreas disponibles para el desarrollo de bloques petroleros se abstuvieron de dar alguna respuesta, pero este diario pudo establecer que el Gobierno no quiere generar una falsa expectativa sobre la firma de nuevos contratos.

En la actualidad, la entidad tiene registrados 247 convenios de exploración y producción, 54 de producción y cinco en evaluación técnica. Además, los 49 contratos de asociación con Ecopetrol.

Aprovechar el potencial

El pulso entre el Gobierno Petro y el sector petrolero del país radica en si los contratos actuales permitirán aumentar las reservas, como lo proyecta el Ejecutivo.

En una reciente entrevista a este diario, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), Francisco José Lloreda explicó que hay una decisión del Gobierno Petro que la industria petrolera del país comparte, y es optimizar el desarrollo de los contratos existentes.