Trabaje en Uniandes: hay más de 40 ofertas de empleo disponibles en distintas áreas

La Universidad de los Andes abrió más de 40 vacantes laborales en distintas áreas, ofreciendo una oportunidad para quienes buscan crecer profesionalmente en una de las instituciones educativas más reconocidas del país. La convocatoria está dirigida a perfiles interesados en aportar a un propósito mayor: transformar la sociedad a través de la educación, la investigación y la innovación. En palabras de la universidad, "aquí, el trabajo tiene sentido", pues se trata de una comunidad diversa, íntegra y solidaria, que impulsa el desarrollo personal y profesional con aprendizaje continuo. Con el lema "Tu talento transforma", la institución hace un llamado a profesionales apasionados que quieran dejar huella en la educación del mañana y ser parte activa de una de las universidades más prestigiosas de América Latina.

Los sectores con más vacantes

Entre los campos que concentran la mayor demanda de talento destacan los relacionados con tecnología, software, ingeniería y docencia. Estos sectores reflejan el interés de Uniandes en fortalecer su capacidad académica y tecnológica para responder a los retos de la educación superior y la innovación global. Además de las plazas para profesionales de la enseñanza, también hay oportunidades para expertos en desarrollo de software, ingeniería aplicada y áreas técnicas, todas orientadas a consolidar un equipo humano de clase mundial.

Ofertas laborales más destacadas de la Universidad de los Andes

Ingeniero(a) de Software

Salario a convenir. Responsabilidades: - Desarrollar y mantener formularios digitales de inscripción y sus flujos asociados. -Diseñar y ejecutar planes de prueba para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de inscripción. - Crear y ejecutar scripts para validación y corrección de datos masivos. - Desarrollar herramientas internas que apoyen al equipo funcional. - Brindar apoyo técnico en la implementación de ajustes propuestos por la - Coordinación y la Jefatura de Admisiones. - Participar en la divulgación técnica de información mediante publicaciones web automatizadas o sistemas de consulta. Requisitos: - Una persona con orientación al detalle, pensamiento analítico, trabajo en equipo. - Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o afines. - Experiencia mínima de 2 años en desarrollo de software a la medida. - Conocimiento en consulta y mantenimiento de bases de datos relacionales (preferible Oracle / PostgreSQL). - Experiencia en herramientas de contenido web. - Deseable experiencia con plataformas institucionales como Ellucian Banner. Aplique acá.

Supervisor(a) de Medios Tecnológicos - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Responder a incidentes y emergencias de seguridad física, siguiendo protocolos establecidos para actuar con rapidez y eficacia. - Investigar novedades disciplinarias apoyándose en sistemas de videovigilancia y control de acceso, garantizando claridad y respaldo en cada caso. - Gestionar comunicaciones entre seguridad, emergencias y otras áreas, brindando soluciones oportunas a la comunidad Uniandina. - Monitorear y reportar fallas en sistemas electrónicos de seguridad, asegurando su correcto funcionamiento. - Coordinar con autoridades externas, ofreciendo información precisa y acompañamiento en salidas académicas. - Cumplir con tareas delegadas por el jefe inmediato, siempre alineadas con los procesos del Departamento. Requisitos: - Formación mínima como tecnólogo en áreas relacionadas con gestión del riesgo o administración o ciencias militares. - Certificaciones en curso de supervisión en medios tecnológicos avalado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. - Conocimiento normativo: Familiaridad con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801). - Habilidades técnicas en manejo de circuito cerrado de cámaras (CCTV), análisis de riesgos, seguridad física, uso de herramientas tecnológicas y redacción de informes. - Competencias personales: Escucha activa, proactividad, pensamiento analítico, trabajo en equipo y capacidad para actuar bajo presión. - Experiencia mínima de dos años en cargos relacionados con seguridad tecnológica. Postúlese acá.

Gestor(a) académico(a) de pregrado

Salario a convenir. Responsabilidades: - Coordinar actividades administrativas y logísticas de apoyo a los programas académicos. - Organizar la logística de todos los cursos del programa. - Preparar materiales para profesores consejeros: instructivos, horarios y divulgación. - Gestionar requerimientos para exámenes finales, exposiciones, entregas y talleres. - Apoyar la organización del homenaje a graduandos. - Coordinar el proceso de inscripción, pago y seguimiento del examen SABER PRO. Requisitos: - Profesional en Ciencias Administrativas, Económicas o Humanas. - Experiencia de 1 a 3 años en el sector académico manejando la planeación académica, manejo de información y atención a estudiantes y docentes. - Conocimientos en bases de datos, Excel, sistema Banner y procesos de homologación. Envíe la hoja de vida acá.

Gestor(a) de Regalías - Bogotá

Salario a convenir. Requsitos: - Profesional titulado en Administración de empresas o carreras afines. - Experiencia superior a 5 años en ejecución, formulación, gestión de elaboración de informes administrativos y financieros, siguiendo el plan de seguimiento de ejecución financiera con sus respectivos soportes, en proyectos financiados por el sistema de gestión de regalías. Responsabilidades: - Gestión de contratos civiles, contratos laborales, compras nacionales, importaciones y operación de viajes requeridas durante la ejecución del proyecto de regalías. - En caso de que aplique contrato con proveedor, realizar la solicitud por el módulo de contratación a la Dirección Jurídica. - Participar en las mesas técnicas, sobre trámites administrativos y/o financieros, organizadas por las entidades del Estado. - Realizar visitas de campo de ser requerido y gestionar el apoyo logístico si así lo requieren el investigador o su equipo. - Realizar el cargue de los reportes de ejecución en Gesproy y enviar al delegado del rep. Legal para aprobación y envío en la plataforma. Conozca más detalles acá.

