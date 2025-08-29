Trabaje en Uniandes: hay más de 40 ofertas de empleo disponibles en distintas áreas

La Universidad de los Andes abrió más de 40 vacantes laborales en distintas áreas, ofreciendo una oportunidad para quienes buscan crecer profesionalmente en una de las instituciones educativas más reconocidas del país.
La convocatoria está dirigida a perfiles interesados en aportar a un propósito mayor: transformar la sociedad a través de la educación, la investigación y la innovación. En palabras de la universidad, “aquí, el trabajo tiene sentido”, pues se trata de una comunidad diversa, íntegra y solidaria, que impulsa el desarrollo personal y profesional con aprendizaje continuo.
Con el lema “Tu talento transforma”, la institución hace un llamado a profesionales apasionados que quieran dejar huella en la educación del mañana y ser parte activa de una de las universidades más prestigiosas de América Latina.
