Atención: bus del Deportivo Cali implicado en grave accidente vial y se retrasa su partido con el DIM

El partido entre el Deportivo Cali y DIM, válido por la novena fecha del Clausura, que se disputará en el estadio Palmaseca de Palmira, fue postergado para las 8:50 de la noche, de acuerdo con información que conoció este diario. El encuentro programado inicialmente para las 8:30, se retrasó debido a que los futbolistas del cuadro azucarero se demoraron en llegar al escenario deportivo.
¿El motivo? El bus en el que iban los futbolistas del cuadro vallecaucano desde Cali hasta Palmira, se vio envuelto en un accidente de tránsito. Según le contaron desde el Valle del Cauca a El Colombiano, el vehículo habría chocado con un hincha que viajaba en moto y se habría resbalado en la recta 1.500 que une a la capital de ese departamento con el lugar donde está el escenario deportivo.