Atención: bus del Deportivo Cali implicado en grave accidente vial y se retrasa su partido con el DIM

El partido entre el Deportivo Cali y DIM, válido por la novena fecha del Clausura, que se disputará en el estadio Palmaseca de Palmira, fue postergado para las 8:50 de la noche, de acuerdo con información que conoció este diario. El encuentro programado inicialmente para las 8:30, se retrasó debido a que los futbolistas del cuadro azucarero se demoraron en llegar al escenario deportivo. ¿El motivo? El bus en el que iban los futbolistas del cuadro vallecaucano desde Cali hasta Palmira, se vio envuelto en un accidente de tránsito. Según le contaron desde el Valle del Cauca a El Colombiano, el vehículo habría chocado con un hincha que viajaba en moto y se habría resbalado en la recta 1.500 que une a la capital de ese departamento con el lugar donde está el escenario deportivo.

Al parecer, de acuerdo con lo que manifestó el entrenador del Cali, Alberto Gamero, el aficionado implicado en el accidente falleció. De manera preliminar fue identificado como Juan Pablo Núñez Sarmiento. En la moto donde andaba iba una menor de edad que resultó herida. Las autoridades de salud del Valle del Cauca la están atendiendo. Según manifestó el timonel de los azucareros, cuando salieron de la sede en Pance, al sur de Cali, tuvieron problemas para transitar por la ciudad debido a que por la autopista Simón Bolívar había mucha congestión como consecuencia de un atentado.

¿Cómo llegó el Deportivo Cali al estadio de Palmira?

Por eso fue necesario que, mientras las autoridades de tránsito resolvían la situación, los futbolistas del cuadro caleño fueran recogidos por otro bus para llegar hasta el escenario deportivo, que tiene buena afluencia de público en las tribunas. Se supo que Raúl Giraldo, máximo accionista del Medellín, envió el vehículo en que andaba su elenco para recoger a los rivales.

“Cuando iba a salir el bus del equipo me pidieron el bus. Dije que sí. Siempre trabajamos en pro del desarrollo del fútbol colombiano. Hay que se solidario con los nuestros. Eso puede pasar por cualquier persona. La hinchada no fue fácil. Un saludo a la familia de la persona que falleció, pero esperamos que el fútbol colombiano”, aseguró el máximo accionista del Medellín en diálogo con Win Sports.