Ecopetrol alarga la licencia de Ricardo Roa por incapacidad médica: 30 días más por fuera

La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó extender por 30 días más la licencia del presidente de la petrolera, Ricardo Roa Barragán, luego de que el directivo radicara una incapacidad médica el pasado 26 de mayo de 2026.
La decisión fue oficializada este miércoles 27 de mayo mediante un comunicado en el que la compañía explicó que la licencia no remunerada anunciada desde abril será aplazada hasta que Roa concluya tanto su incapacidad médica como el periodo de vacaciones que actualmente disfruta.
De acuerdo con la información divulgada, el directivo permanecerá apartado de sus funciones hasta finales de julio, mientras Juan Carlos Hurtado Parra continuará al frente de la empresa como presidente encargado.