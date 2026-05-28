EE. UU. bombardeó Teherán y la Guardia Revolucionaria iraní respondió atacando una base estadounidense

Estados Unidos derribó la madrugada de este jueves cuatro drones de Irán y bombardeó una instalación terrestre en el sur de ese país, lo que provocó que Teherán atacara en represalia una base militar de Washington.
Estas hostilidades son las más graves desde que un alto el fuego entre las partes entró en vigor el 8 de abril, tras más de un mes de los ataques de Estados Unidos e Israel que desataron una guerra regional que ha causado miles de muertos y trastocado la economía mundial.
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Cuatro aeronaves no tripuladas de Irán que representaban una “amenaza en el estrecho de Ormuz” fueron abatidas, confirmó la noche del miércoles un funcionario estadounidense.