Hay menores de edad reclutados por las disidencias entre las víctimas por enfrentamientos en Guaviare, denuncia MinDefensa: “desprecio por la vida”

Según fuentes de las Fuerzas Armadas que hablaron con este diario, la cifra de muertos va en 50. ¿Cuál es el escenario de tal derramamiento de sangre? En una zona rural apartada de San José del Guaviare, estructuras armadas enfrentadas por el control de economías ilegales han protagonizado (por 4 días ya) decenas de combates.

Los choques ocurrieron en el sector de Barranco Colorado, a más de 100 kilómetros de la cabecera municipal. Allí, integrantes de las facciones comandadas por alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá” se habrían enfrentado por disputas relacionadas con narcotráfico, extorsión y dominio territorial.

La contienda se presentó, además, en proximidades a una escuela rural, de acuerdo con la información preliminar que ha llegado tanto al Ejército como a la Defensoría del Pueblo. De momento no han arribado las tropas al sitio para verificar en el terreno lo que está ocurriendo.

Lo más preocupante es que, según confirmó el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, algunas víctimas mortales “correspondientes, presuntamente, a integrantes de estos grupos armados ilegales, entre los cuales podría haber menores de edad”.

“El desprecio por la vida humana llega incluso a edades muy tempranas”, agregó el funcionario, y recalcó que las estructuras continúan incurriendo en hechos que podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad.

De acuerdo con los reportes de Inteligencia Militar, en los enfrentamientos participaron hombres del frente Isaías Carvajal, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), alineado con “Calarcá”.

En el bando contrario estarían integrantes de los frentes 1° Armando Ríos, 39 y 44 Antonio Ricaurte, estructuras que hacen parte del Estado Mayor Central (EMC), dirigido por “Iván Mordisco”.

La fuerza pública desplegada en Guaviare se movilizó hacia el área para intentar recuperar el control y garantizar la seguridad de la población civil. Mientras tanto, funcionarios de Medicina Legal y otras autoridades adelantan las labores de levantamiento e identificación de cuerpos en medio de las dificultades de acceso al territorio.

La confrontación revive un escenario que ya se había presentado este año en el departamento. En enero, autoridades reportaron la aparición de 26 cadáveres en vías cercanas al caserío La Paz, en el municipio de El Retorno. En ese momento, el Ejército también relacionó los hechos con la disputa entre las facciones de “Iván Mordisco” y “Calarcá”.

La información de Inteligencia indica que uno de los muertos habría sido un cabecilla cercano a “Iván Mordisco”, apodado “Domingo Biojó” o “Negro Primo”, cuya identidad plena no se conoce.