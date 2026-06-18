Efectos del alza de 23% del salario mínimo: menos desempleo, más concentración salarial y presión sobre la informalidad

El primer efecto identificado por Anif es que, al menos en el corto plazo, el incremento de 23% del salario mínimo no ha frenado la generación de empleo ni ha provocado un aumento del desempleo.

Por el contrario, la tasa de desocupación promedio entre enero y abril de 2026 se ubicó en 9,4%, la cifra más baja para ese periodo desde comienzos del siglo XXI. El indicador se redujo 0,7 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, impulsado principalmente por el crecimiento de la ocupación. Sin embargo, el centro de estudios considera prematuro concluir que el mercado laboral absorbió sin dificultades el aumento salarial. Según el tanque de pensamiento que lidera José Ignacio López, algunos efectos podrían manifestarse con mayor intensidad durante la segunda mitad del año. El principal hallazgo del informe es la creciente concentración de trabajadores formales alrededor del salario mínimo legal. Durante el primer trimestre de 2026, el número de asalariados formales que reciben exactamente un salario mínimo aumentó de 3,3 millones a 3,6 millones de personas. Paralelamente, disminuyó la cantidad de trabajadores ubicados en los rangos salariales inmediatamente superiores. Por ejemplo, quienes ganaban entre 1,1 y 1,2 salarios mínimos pasaron de 300.000 a 100.000 personas, mientras que el grupo que percibía entre 1,2 y 1,3 salarios mínimos se redujo de 500.000 a 300.000.

Para Anif, esto demuestra que muchas empresas ajustaron los salarios más bajos al nuevo mínimo, pero no pudieron trasladar incrementos equivalentes al resto de la escala salarial. El resultado es una menor diferenciación entre trabajadores y una mayor concentración de ingresos en torno al piso legal.

Más efectos del incremento salarial

Un segundo efecto del aumento del salario mínimo es que incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores informales. El aumento de la remuneración mínima también está teniendo consecuencias sobre quienes trabajan por fuera de la formalidad. Los datos muestran que cada vez más trabajadores informales quedan por debajo del nuevo umbral salarial. Durante el primer trimestre, los ocupados con ingresos entre 0,5 y 0,6 salarios mínimos pasaron de 700.000 a un millón de personas. Asimismo, quienes ganan entre 0,6 y 0,7 salarios mínimos crecieron de 400.000 a 600.000.

Mientras tanto, la cantidad de informales que reciben un salario mínimo cayó de 800.000 a 700.000 personas, y aquellos con ingresos superiores al mínimo disminuyeron de un millón a 800.000. Según el informe, el incremento del salario mínimo elevó la distancia entre los ingresos reales de muchos trabajadores informales y el umbral necesario para acceder a la formalidad, ampliando la brecha entre ambos segmentos del mercado laboral. Anif encontró además que el ajuste salarial está afectando de manera desigual a los distintos sectores económicos. Las actividades financieras, profesionales y la administración pública lideran la creación de empleo durante 2026. En contraste, sectores intensivos en mano de obra como agricultura, comercio e industria muestran un desempeño más débil. La agricultura fue el sector con la mayor contribución negativa al empleo durante los primeros cuatro meses del año, mientras que comercio e industria exhibieron un comportamiento limitado pese a representar una parte importante de la ocupación nacional. El informe advierte que esta situación podría generar un mercado laboral a dos velocidades: uno impulsado por sectores de mayor productividad y otro con dificultades crecientes para sostener empleos en actividades que concentran trabajadores de menores ingresos.

A lo anterior se suma que la compresión salarial también comenzó a reflejarse en las ofertas laborales y en los nuevos empleos creados. Con base en información del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (Sise), Anif encontró que la proporción de vacantes que ofrecen exactamente un salario mínimo aumentó en todos los sectores intensivos en mano de obra analizados entre 2023 y 2026. Al mismo tiempo, se redujo la participación de vacantes con remuneraciones superiores al mínimo, especialmente en industria y actividades artísticas. La tendencia es aún más evidente en las colocaciones efectivas. Mientras en 2024 el 18,1% de los nuevos empleos pagaba más de un salario mínimo, esa proporción cayó a 16,5% en 2025 y a apenas 10% en 2026.

En otras palabras, cerca de nueve de cada diez nuevos empleos creados este año están remunerados con un salario mínimo.

Una mejora en empleo, pero con señales de deterioro en calidad laboral

La conclusión de Anif es que el mercado laboral colombiano mantiene resultados positivos en términos de desempleo, pero comienza a mostrar señales de deterioro en la calidad de la ocupación. La entidad sostiene que el aumento de 23% del salario mínimo ha favorecido una mayor concentración salarial alrededor del piso legal, ha incrementado la vulnerabilidad de los trabajadores informales, ha afectado especialmente a sectores intensivos en mano de obra y ha reducido el espacio para la creación de empleos con remuneraciones superiores al mínimo.