El duro golpe que reciben los empresarios colombianos por el fin de las “golden visa” en España y Portugal

La seguridad jurídica de los inversores extranjeros en la península ibérica atraviesa su momento más delicado. En Portugal, un grupo de más de 500 titulares de la denominada “golden visa” está organizando una demanda colectiva contra el Estado luso como respuesta a la reciente modificación de la Ley de Nacionalidad, promulgada el pasado 3 de mayo. Según afirma el medio portugués Expresso, el grupo, compuesto mayoritariamente por ciudadanos estadounidenses, pero con representación de múltiples nacionalidades, se ha organizado a través de canales de mensajería para registrarse como asociación formal.

El motivo de la discordia es el endurecimiento drástico de las condiciones para obtener la nacionalidad: el nuevo texto legal, aprobado tras un pacto entre el Partido Social Demócrata (PSD) y Chega, duplica el tiempo de naturalización de cinco a diez años para la mayoría de los extranjeros. Lea también: Exclusivo | Así el Gobierno habría inflado cifras de expedición de pasaportes para justificar su modelo

Un cambio en las “reglas del juego”

La nueva normativa no solo amplía los plazos, sino que modifica el inicio del cómputo de residencia. A partir de ahora, el “reloj” no empieza a contar desde que se presenta la solicitud, sino desde que la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (Aima) emite formalmente el permiso de residencia. Además, la ley carece de un régimen de transición, lo que deja en el limbo a quienes ya habían iniciado sus procesos bajo las reglas anteriores. Este escenario ha provocado una reacción inmediata en el mercado. Según han adelantado los medios locales, ya se están produciendo cancelaciones de solicitudes pendientes y una retracción masiva de nuevos candidatos. Entérese: España pone fin a las “visas doradas” para frenar la especulación inmobiliaria

“Portugal fuera del mapa y España cancelada”

La situación en Portugal se suma a la incertidumbre que rodea a España, donde el ejecutivo de Pedro Sánchez ha eliminado la golden visa por inversión inmobiliaria. Los expertos del sector ven en estos movimientos un golpe de gracia al atractivo inversor de la región. Marc Cantavella, cofundador de la consultora The Global Wealth, se muestra escéptico sobre el futuro de estos programas en la península. Destaca que “Portugal está atascado y no creo que nadie vaya a aplicar a la golden visa portuguesa”.

Según el experto, los tiempos de procesamiento en el país vecino se han dilatado hasta los dos o tres años, una espera inasumible para perfiles de alto patrimonio que buscan agilidad. A esto se suma un endurecimiento legal drástico. El requisito para obtener la nacionalidad ha pasado de cinco a diez años de residencia efectiva, eliminando la laxitud que lo hacía atractivo frente a competidores como Malta. Cantavella subraya la gravedad del conflicto legal en el país vecino. “Portugal está fuera del mapa”, apostilla. Respecto al mercado español, el consultor es igualmente pesimista, señalando la pérdida de confianza: “España está cancelada”, afirma. Siga leyendo: ¿Qué es la “Golden Visa” y por qué gana popularidad?

Próximos pasos: de Lisboa a Bruselas

Mientras los bufetes de abogados recomiendan esperar a los reglamentos finales de aplicación antes de presentar formalmente las demandas, los inversores afectados ya tienen clara su hoja de ruta. Según han declarado miembros del grupo, la intención es “agotar el sistema judicial portugués y luego evaluar qué vías legales existen a nivel europeo”. Lo que comenzó como un programa estrella para atraer capital tras la crisis financiera de 2008 parece estar terminando en los tribunales, con una pérdida reputacional que, según los analistas, tardará años en recuperarse.

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