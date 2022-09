Julián Palacio, intendente de la Regional Medellín de la Supersociedades, indica que en estos procesos hay tres escenarios: el de las empresas admitidas; el de las inadmitidas, a las que se les da cierto plazo para cumplir con algún requisito faltante y obtener el visto bueno; y las que son rechazadas, que deben volver a empezar el trámite desde cero.

Usualmente, agrega, los rechazos a las solicitudes se producen porque los empresarios no cumplen con las normas contables. No obstante, el trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización (NEAR), una de las figuras que surgió en pandemia para hacer más expeditos los procesos de insolvencia, ha facilitado las cosas y Antioquia es donde más provecho se le saca.

Eso sí, el NEAR solo irá hasta diciembre de este año, tal como quedó consignado en el Presupuesto 2022; aunque ha gustado entre los empresarios e incluso hay quien pide que se vuelva una legislación permanente, por lo apretada que está la agenda económica en el Congreso será difícil lograrlo.