Después de 32 años, ADA apaga motores para evitar más costos

Con solo un año menos que los que cumplió estando en vuelo la Aerolínea de Antioquia (ADA), su gerente Andrés Betancur carga sobre sus hombros el peso de apagar los motores de esta empresa que cumplió 32 años y que suplía 12 rutas, cuatro de ellas como operador único desde el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín: Tolú, Caucasia, Acandí y El Bagre.

Lo hizo porque pese a que se mejoró el cumplimiento en el servicio de 40 % a 90 % desde 2017, eso no eliminaba las pérdidas de 400 millones de pesos que la aerolínea estaba teniendo mensualmente por tener seis de sus diez aviones en tierra, debido a reparaciones que no podía soportar el bolsillo de ADA.

Betancur afirmó que se siente frustrado porque era “el mejor momento operativo de la compañía” y que tras algunos meses de buscar socios locales, internacionales o una fusión que le diera mano a la empresa, que hoy tiene un único dueño en Medellín, el 28 de marzo en horas de la tarde tuvo que cesar la venta de tiquetes y suspender la operación temporalmente; decisión que desplegó lágrimas entre los 265 colaboradores que por ahora recibirán su salario, pero que desde que conocieron la noticia tienen la incertidumbre de volver a trabajar con ADA.

El manejo de la crisis de estar en tierra empezó ayer con pasajeros que no podían creer lo que estaba pasando. Algunos habían comprado su tiquete solo unas horas antes del anuncio de cese de actividades, otros tenían condiciones de salud que les impedían viajar por medios alternativos. Por ahora, la solución ha estado acompañada de empresas como EasyFly y Satena que han ayudado a trasladar algunos pasajeros; así como uso de vuelos charter y, en algunos casos, se ha dado la devolución del dinero.

La Aeronáutica Civil aseguró que está vigilante de que no sean vulnerados los derechos de los pasajeros y dispuso el aeropuerto El Pindo de Montelíbano, ubicado a 40 minutos de Caucasia, para que aterrice la operación no regular (aerolíneas no regulares o vuelos chárter 0 Aerotaxis), con lo cual se mitiga el impacto del cierre.

Incluso la Aerocivil aseguró que ha venido coordinando que otras empresas suplan el transporte regional que prestaba ADA, ya sea de manera temporal o definitiva. Por ahora, la Aerocivil suspendió el permiso de operación, mediante Resolución No.00866 del 29 de marzo, a la aerolínea que transportó el año pasado el 15 % de los pasajeros en el Olaya Herrera.

¿Qué pasó para que ADA suspendiera operaciones?

“En los últimos meses tuvimos una reducción en los ingresos, debido a unos accidentes fortuitos en las aeronaves.

Unos impactos de aves que llegaron a las turbinas y dejaron los aviones en tierra. La solución de esto tiene un costo entre 300 mil y 400 mil dólares, de cada daño. Esto afectó la capacidad económica para cumplir con los gastos de operación”.

¿Cuántas aeronaves estuvieron operando?

“Llegamos a tener 11 y el año pasado cerramos con 4; lo comenzamos con cinco, veníamos en punto de equilibrio en junio, una aeronave más quedó en tierra, y no tuvimos la capacidad económica para repararla. En este momento, la operación está suspendida, no cerrada, es posible que la reactivemos porque fue una autosuspensión para no hacer el déficit más grande. Estamos en un punto en que si llegamos a tomar la decisión de parar completamente podemos responder por las obligaciones con los grupos de interés”.

¿De cuánto son las obligaciones?

“Tenemos un déficit de 400 millones de pesos mensuales, pero no queremos llegar al punto de que el déficit supere a los activos. Tenemos un patrimonio de 62 mil millones de pesos, estamos muy por encima de los pasivos, casi los puede duplicar, pero tomamos una decisión sana” .

¿Cómo cerró la aerolínea en 2018?

“El año pasado tuvimos ingresos por 40 mil millones de pesos y cerramos con una pérdida de 3.600 millones, una cifra muy similar a las reparaciones de motores; más el lucro cesante”.

¿Qué estrategias usaron para evitar el cierre?

“Buscamos fuentes frescas de financiación: inversionistas, compradores, fusiones, pero ninguna se llegó a concretar. Hay temas pendientes que se vienen trabajando desde hace tiempo, con la Aerocivil y trabajadores; con ellos es que vamos a culminar la próxima semana la mejor decisión para la compañía”.

¿Cuánto vale ADA?

“Son datos confidenciales que tenemos con nuestros posibles compradores. Todavía hay algún interés”.

¿Cuántos trabajadores se vieron afectados?

“Somos 265 empleados, pero estamos con contrato, no se ha suspendido. A los trabajadores se les va a pagar normal, y ese es uno de los principales motivos por los cuales decidimos hacer esta suspensión”.

¿Cuántos pasajeros estaban moviendo, cuántos tiquetes se alcanzaron a expedir y hasta cuándo?

“Estábamos moviendo 17 mil pasajeros mensuales. Alcanzamos a expedir 9 mil tiquetes hasta agosto, dado que los viajes usualmente se planean con anterioridad” (ver Claves) .