“Colombia es el segundo mercado doméstico más importante de Sudamérica, y tiene condiciones geográficas que hacen muy importante el flujo aéreo. Desde mi punto de vista, aquí hay perspectivas de crecimiento muy importantes; sin embargo, el asunto es cómo lograrlo. Por ejemplo, yo me pregunto por qué en este momento en Colombia dejaron de operar dos aerolíneas y en otros países de la región no, cuando el precio del combustible ha subido para todos, cuando también hemos tenido devaluación de la moneda en otros países, y cuando las tasas de interés nos afectan a todos.

El segundo punto es que el país tiene un acceso muy restringido a los principales mercados del país, en particular al de Bogotá. Y esta es una de las razones por las que creo que hoy Viva y Ultra están en crisis. No ha existido un acceso más abierto, que es el que estamos pretendiendo que haya y que creemos que la Aeronáutica Civil está entendiendo”.

Ustedes han alegado que la fusión entre Viva y Avianca podría generar una posición dominante en Colombia, pero a Latam también la han señalado de abuso de posición dominante en Chile...

“Nosotros simplemente hemos dicho a la autoridad colombiana que de ser aprobada la transacción esta sea hecha con garantías que permitan, por una parte, el acceso al aeropuerto El Dorado, que está muy restringido; y por otro lado, que se salvaguarde la libre competencia.

Es cierto que Avianca ha hablado de posiciones dominantes que nosotros tenemos en otros mercados, pero hay una diferencia fundamental. Chile es un mercado totalmente abierto: no hay slots, no hay permisos para aterrizar o despegar como existen acá, que son asignados a una línea aérea. Así que si Avianca el día de mañana quiere poner 20 rutas nacionales en el mercado doméstico de Chile lo puede hacer inmediatamente, no necesita ir a pedir estos slots o permisos de operación. Nosotros competimos en mercados totalmente abiertos, nuestros competidores no tienen ninguna restricción para crecer, y eso es una diferencia fundamental con la situación en Colombia”.