“Lo de que estoy ‘inflado’ en encuestas se lo inventaron aquí en la izquierda”: Gustavo Bolívar

Después de que el viernes pasado el presidente Gustavo Petro desautorizó en público a uno de sus aliados más cercanos, Gustavo Bolívar, surgieron todo tipo de lecturas sobre si este tiene el apoyo para continuar con el proyecto político del Pacto Histórico. Ni el propio director de Prosperidad Social (DPS) sabe por qué el presidente le dijo: “Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Bolívar (...) Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, se va, entra su reemplazo”.

¿Desde que el presidente Petro lo regañó el viernes pasado a hoy cómo se siente? Usted envió un mensaje en clave en redes que decía: “Lo mejor es que nos demos un tiempo”.

“En ese momento un poco desconcertado, pero ya con el paso de los días se han aclarado las cosas: que mi salida es el 16 de mayo y el presidente tal vez no lo sabía porque yo le anuncié que renunciaba el 30 de abril. Entonces tal vez él tuvo esa confusión de por qué estoy ahí en un evento público si soy candidato o tengo aspiraciones. Yo estoy en funciones hasta este viernes, de hecho todavía tengo varios eventos”.

¿Ha hablado con el presidente después de ese episodio o con alguien del círculo de Palacio?

“No, porque él se fue a China y regresa el viernes, precisamente el día que yo salgo, pero sí tengo pendientes de charla con él, claro”.

¿A qué cree que se debió ese trato del presidente? Antes ya habían hablado en privado de su posible candidatura y usted le dijo: “Tengo derecho a participar”, ¿esa fue la molestia?

“Él supo que mi renuncia era para no inhabilitarme y él se preocupó porque está buscando un tipo de candidato que una más al centro y de pronto al liberalismo. Entonces tuvimos una charla sobre eso, pero yo le di tranquilidad en el sentido de que como se va a hacer una consulta del ‘frente amplio’ pues sencillamente si las reglas del juego iban a estar bien trazadas, todos los que participaran en la consulta trabajarían para el que ganara. Entonces que no tenía por qué preocuparse de eso ya que esas alianzas se harían antes de primera vuelta. En eso fue lo que quedamos”.

¿Es cierto que le dijo que las encuestas lo estaban inflando?

“Sí, es un relato que han armado, pero lo armaron aquí en la izquierda las mismas personas que pierden en esas encuestas. Yo le dije al presidente que no conozco a ningún encuestador en este país que haga eso y menos esas encuestadoras que siempre han estado muy vinculadas a la derecha. Entonces no sé por qué creen eso, pero si creen que estoy inflado pues más fácil porque si vamos a la consulta me gana todo el mundo por estar inflado”.

Cuando dice “lo armaron aquí en la izquierda”, ¿a quiénes se refiere? ¿Roy Barreras que marca porcentajes mucho más bajos que usted?

“Todas esas personas han mandado en las redes sociales a generar ese debate. Pues bueno, si estoy inflado en la consulta pues me ganan y no sé cuál sería el problema”.

En esa eventual consulta si participa Daniel Quintero, con quien ha tenido hondas diferencias, ¿lo apoyaría si él gana?

“Mire, el lío es que si uno se mete a un ‘frente amplio’ y acepta las reglas, es difícil que uno pierda y no apoye a nadie porque perdió. Las reglas de una consulta son que quienes se someten a ella apoyan a quien gane y no pueden saltar a otro partido ni salirse para otro lado ni quedarse con los brazos abajo porque eso no tiene presentación. No es serio. Entonces si yo me meto a una consulta y ahí están esos personajes, tendría que aceptar el resultado. Igual ellos”.

Pero concretamente, ¿así sea Quintero?

“Claro, claro. Porque para eso me sometería a una consulta. Es muy iluso pensar que una persona sola pueda llegar a la Presidencia de Colombia. No existe esa persona. O necesita el apoyo de varios partidos de otros sectores de la política. Un suicidio sería decir ‘soy puro y solo quiero ángeles aquí’. No solo a nivel personal sino para el proyecto porque yo no quisiera dividirlo y menos cargar con la responsabilidad de que perdamos las elecciones por mi culpa, porque monté una disidencia o no acepté las reglas del juego. Toca mirar en cabeza de quién y bajo qué reglas”.

El presidente se ha peleado también con aliados como Jorge Rojas, Alexander López y Susana Muhamad, ¿a qué cree que se debe esa actitud de Petro?

“No sabemos. Hoy estábamos pensando en eso y creemos que se deriva todo de la protesta que le hicimos antes del primer Consejo de Ministros televisado. Él nunca nos ha manifestado directamente ese inconformismo o que esté bravo con nosotros. Nos habla normal y de vez en cuando tiene esas actitudes, pero las veo del momento. En ese momento tal vez él pensó que yo estaba haciendo política, pero no es que haya una ruptura definitiva entre el presidente y yo, sino fue una sensación que tuvo en el momento”.

¿Y el presidente estaba contento con su gestión en el DPS? ¿Cuáles fueron sus principales resultados?

“Pues hay varios. El primero haber podido reactivar una cantidad de proyectos que estaban suspendidos, abandonados, lo que llamamos elefantes blancos. De 107 que identificamos, hemos entregado 55 terminados y hay como unos 25 en obra. En obras nuevas dejamos contratadas 217 el año pasado y este año vamos a dejar unas 40 más gasta el día que me retire, o sea son más de 250 obras de infraestructura. En transferencias uno no puede sacar pecho porque eso lo hace cualquiera en un sistema que envía dinero a unas personas que están focalizadas. Pero sí hemos cambiado el foco de las transferencias por instrucción del presidente Petro y es empezar a cederle presupuesto a proyectos productivos y emprendimientos a través de créditos con tasas subsidias por nosotros, ya tenemos firmado el convenio con el Fondo Nacional de Garantías: le pusimos 50 mil millones de pesos para que nos apalanque los préstamos con el Banco Agrario. Hay muchas cosas más. Pero digamos que marcamos un antes y un después en Prosperidad porque nunca se había contratado en este Gobierno tantas obras dentro de esa entidad”.

Finalmente, más allá del regaño: el costo personal de renunciar a hacer novelas exitosas para estar en el Gobierno Petro, ¿valió la pena? ¿No se arrepiente?

“Bueno, no tanto por el regaño (risas). Pues en los casi cinco años que estuve en el Congreso pensé que no había valido la pena, la verdad. El paso por el Congreso es bastante penoso porque dediqué mucho tiempo a generar proyectos de ley, a hacer debates y todo eso es muy estéril.

De los 66 proyectos que presenté no aprobaron ni uno. Entonces dije ‘no, esta vaina si no’. Pero cuando entré a Prosperidad Social y ya tuve el poder y no dependía de otros congresistas sino de mi persona y equipo tratando de cambiar esto, ahí sí siento que valió la pena”.