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Bavaria es la empresa que mejor gestiona su inversión social y ambiental, según ranking de IISAE

En el podio también se ubicaron Alquería, PepsiCo Colombia, Ecopetrol S.A. y Esenttia, que ocuparon la segunda, tercera, cuarta y quinta posición, respectivamente.

  • Así quedó el ranking de las 30 empresas con mejor desempeño en las cinco dimensiones evaluadas por el IISAE: Alineación, Gestión, Esfuerzo financiero, Sinapsis y Reconocimiento. FOTO: Bavaria
    Así quedó el ranking de las 30 empresas con mejor desempeño en las cinco dimensiones evaluadas por el IISAE: Alineación, Gestión, Esfuerzo financiero, Sinapsis y Reconocimiento. FOTO: Bavaria
  • Bavaria es la empresa que mejor gestiona su inversión social y ambiental, según ranking de IISAE
El Colombiano
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hace 58 minutos
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Bavaria ocupó el primer lugar entre las empresas que mejor gestionan sus recursos y capacidades en ámbitos sociales y ambientales, según el ranking del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE), correspondiente al desempeño de 2025.

El estudio fue realizado por Arteaga Latam y evaluó a 318 empresas para medir cómo gestionan su inversión social y ambiental en aspectos clave como la integración con el negocio, la gestión, el esfuerzo financiero, la articulación con otros actores y el reconocimiento que reciben por sus prácticas.

El ranking del IISAE no mide la cantidad de recursos o dinero que estas invierten en proyectos de impacto social o ambiental. En cambio, evalúa la manera en que esas inversiones son gestionadas, independientemente del tamaño de la compañía o del monto destinado a estas iniciativas.

Bavaria es la empresa que mejor gestiona su inversión social y ambiental, según ranking de IISAE

Además de Bavaria, en el ranking también sobresalen empresas como Alquería, que ocupó el segundo lugar; PepsiCo Colombia, en la tercera posición; Ecopetrol, en la cuarta; y Esenttia, en la quinta, entre otras.

Así quedó el listado de las 30 empresas con mejor alineación, gestión, esfuerzo financiero, sinapsis y reconocimiento:

1. Bavaria

2. Alquería

3. PepsiCo Colombia

4. Ecopetrol S.A.

5. Esenttia

6. Organización Carvajal S.A.

7. Colsubsidio

8. Cementos Argos

9. Compañía Nacional de Chocolates

10. Organización Corona

11. Postobón S.A.

12. Colanta

13. Uniban

14. Banco Davivienda

15. Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A. (Claro Colombia)

16. Alpina

17. AIR-E

18. Universidad EAFIT

19. GreenLand Investments S.A.S.

20. Universidad Simón Bolívar

21. Natura Cosméticos Ltda.

22. Incauca

23. Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL)

24. Fundación Cardioinfantil – LaCardio

25. Promigas

26. Fundación Clínica Universitaria Bolivariana

27. Acesco Colombia

28. SierraCol Energy

29. Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca (Comfenalco Valle Delagente)

30. Incolmotos Yamaha

Por otro lado, el IISAE también destacó a otras empresas por su desempeño en alguna de las dimensiones evaluadas. Entre ellas se encuentran Smurfit Westrock - Cartón de Colombia S.A., Nestlé, Cerrejón, SURA, Casa Luker, Mineros S.A., Procafecol S.A., Celsia, Terpel, Grupo Manuelita, Enel Colombia S.A. ESP, Colgate-Palmolive, Nalsani - TOTTO, Hocol S.A., Griffith Foods, Tetra Pak, Banco de Bogotá, Minera El Roble S.A., Agropecuaria Aliar S.A. y Constructora Bolívar.

Estas compañías completan el grupo de las 50 mejor valoradas en inversión social y ambiental empresarial en la medición de 2025, gracias a las iniciativas y estrategias que desarrollan para generar un impacto positivo en el país.

El Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE) es un estudio independiente elaborado por Arteaga Latam que, en su décima edición, evalúa cómo las empresas colombianas generan valor para los territorios, las comunidades y el país a través de sus inversiones destinadas al desarrollo.

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Preguntas y respuestas

¿Qué evalúa el Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE)?
El IISAE evalúa cómo las empresas gestionan su inversión social y ambiental, no cuánto dinero invierten. El estudio analiza aspectos como la integración de estas iniciativas con el negocio, la gestión, el esfuerzo financiero, la articulación con otros actores y el reconocimiento que reciben por sus prácticas.
¿Por qué Bavaria ocupó el primer lugar del ranking IISAE 2025?
Bavaria obtuvo el primer lugar porque fue la empresa mejor calificada en la gestión de su inversión social y ambiental según los criterios evaluados por Arteaga Latam. La noticia no detalla cuáles fueron los proyectos o iniciativas específicas que le permitieron alcanzar esa posición.
¿El ranking IISAE premia a las empresas que más dinero invierten en proyectos sociales y ambientales?
No. El IISAE no clasifica a las empresas por el monto de recursos destinados a iniciativas sociales o ambientales. Su metodología se enfoca en la calidad de la gestión de esas inversiones, independientemente del tamaño de la empresa o del presupuesto asignado.
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