Medellín frena los casos de amputación por ‘tusi’, pero el peligro de su “fórmula mortal” sigue activo

La Secretaría de Salud de Medellín da una parte positiva pero cauteloso: desde el 30 de junio no se han registrado nuevos casos de personas con daño vascular asociado al consumo de tusi, la sustancia psicoactiva que desde mayo encendió las alarmas en hospitales y consultorios de la ciudad. Sin embargo, la vigilancia epidemiológica se mantiene activa y la investigación sobre los casos detectados permanece abierta. La alerta comenzó a crecer entre los pasillos de los hospitales antes de hacerse público. Médicos de la ciudad empezaron a identificar un patrón inquietante: pacientes jóvenes consumidores de tusi que llegaban con isquemias —obstrucciones en el flujo sanguíneo— que en los casos más graves terminaban en amputaciones. El fenómeno llevó a la Asociación Colombiana de Medicina Vascular a emitir una alerta dirigida a los médicos del país para facilitar el reconocimiento temprano de estos cuadros. Enterese: La regla química del tusi: las 5 mezclas que alarman a los médicos en Medellín En mayo, la Secretaría de Salud formalizó la alerta tras identificar “un aumento inusual de personas consumidoras de sustancias psicoactivas, especialmente de una conocida como tusi, que estaban presentando daños en sus vasos sanguíneos”, explicó Rita Almanza Payares, líder de Epidemiología de la entidad. Esos daños son especialmente graves porque pueden generar dificultades en la circulación hacia las extremidades y provocar necrosis. De los 20 casos investigados, varios requirieron hospitalización en unidades de cuidados intensivos y al menos uno terminó en amputación.

Una ruleta química

Parte de lo que hace al tusi tan peligroso es su imprevisibilidad. El Ministerio de Justicia advirtió que una sola dosis puede contener hasta nueve sustancias diferentes. Durante la investigación, la Secretaría de Salud analizó diez muestras —siete a carga del Centro Internacional de Estudios Estratégicos Contra el Narcotráfico de la Policía Nacional y tres del Instituto Nacional de Medicina Legal— y encontró una gran variedad de componentes, entre ellos ketamina y heroína. Esos hallazgos confirman lo que la organización Échele Cabeza documentó al analizar cerca de 4.000 muestras entre 2025 y 2026: el tusi no tiene una fórmula fija, sino que es un cóctel cuya composición cambia según quien lo produce.

La mezcla más frecuente es ketamina con MDMA (éxtasis), seguida por ketamina con MDA y ketamina con catinonas sintéticas, aunque también se han detectado benzodiacepinas, cocaína, opioides, metanfetamina y, en algunos casos, xilacina, conocida como la “droga zombi”. Esa variabilidad es precisamente lo que los toxicólogos denominan una “ruleta química”: nadie puede saber con certeza qué contiene cada dosis ni en qué concentración. Algunas combinaciones pueden favorecer la vasoconstricción y el daño vascular; otras aumentan el riesgo de depresión respiratoria, falla de órganos o lesiones cardíacas. Por eso, los especialistas consideran que el reto ahora es determinar si los casos registrados en Medellín obedecen a una mezcla específica o a la interacción de varias sustancias.

La respuesta institucional

La Secretaría de Salud respondió con un trabajo intersectorial que involucró a la Gobernación de Antioquia, la Policía Antinarcóticos, la Policía Nacional, la Sijín, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal, según detalló Almanza Payares. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Desde junio, la entidad ha realizado 3.685 acciones de promoción de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el marco de la estrategia Medellín Te Quiere, con las que ha llegado a 55.791 personas en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad. Aunque los números no han aumentado desde finales de junio, la Secretaría advierte que el monitoreo epidemiológico seguirá activo para detectar oportunamente cualquier nuevo caso y fortalecer las acciones de prevención y reducción de riesgos. Lea más: 60 colegios de Medellín están en la mira por consumo de drogas

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