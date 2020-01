Bojanini, la mente detrás del negocio pensional

A través de una carta entregada a la Junta Directiva de Grupo Sura, Bojanini explicó las razones que lo llevaron a renunciar: “Hoy, con la satisfacción del deber cumplido, y recogiendo los logros y aprendizajes a lo largo de mi vida laboral, he tomado la decisión de retirarme de la Presidencia de la Compañía, a partir del próximo 31 de marzo, para hacer uso de mi jubilación e iniciar una nueva etapa donde el propósito principal será continuar con mi plan de vida, junto a mis seres queridos”.

“Sí, fui uno de los primeros en estudiar esa disciplina. Siempre me apasionaron los sistemas pensionales. La actuaría se enfocaba en los seguros, pero un campo importante fueron las pensiones: pude trasladar ese conocimiento cuando aterricé en Protección”, le dijo Bojanini a EL COLOMBIANO.

El camino de David Bojanini por el Grupo Sura comenzó en 1984, cuando fue nombrado gerente de Actuaría de Suramericana de Seguros. Se le encargó la misión de empezar a sentar las bases que renovarían al sector con la aparición de servicios como los títulos de capitalización, seguros de vida y seguros de salud (ver Qué sigue).

Tras consolidar el portafolio de pensiones y cesantías por 15 años, el ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes asumió como cabeza única del Grupo Sura en 2006. Para ese momento la compañía tenía operaciones en Colombia y Panamá, y empleaba a 18.000 colaboradores. En ese momento la firma contaba con 11,2 millones de clientes.

Pero cuando Bojanini entregue la dirección del Grupo, en dos meses, mostrará una expansión significativa: presencia en 11 países, 60.000 colaboradores y 53 millones de clientes. Entre sus hitos también sobresale el aumentó en 2,7 veces del patrimonio de sus accionistas, entre ellos 482 fondos internacionales.

“Hoy los trabajadores colombianos son los mayores dueños de Grupo Sura: al cierre de 2019, el 29,1 % de la propiedad accionaria de la Compañía está en manos de los fondos de pensiones, que gestionan el ahorro para la vejez de más de 16,4 millones de afiliados”, añadió la empresa en un comunicado.

Sobre lo que representó Bojanini para el crecimiento de la firma, Luis Fernando Alarcón, presidente de la Junta Directiva del Grupo, aseguró que: “Toda nuestra gratitud con David por su aporte invaluable al crecimiento rentable y sostenible de la Organización en estos 13 años, por su compromiso, liderazgo, visión estratégica, sensibilidad social y calidad humana. Sin duda, esto ha facilitado que Grupo Sura y sus compañías contribuyan a crear bienestar y desarrollo sostenible para millones de latinoamericanos” (ver Opinión).

Uno de los pilares del liderazgo del empresario paisa fue el de la importancia por inyectarle capital al desarrollo social. Como cabeza principal del Grupo fortaleció la Fundación Sura, que desde 2006 invirtió 67,8 millones de dólares para la consolidación de planes en educación, promoción cultural y el fortalecimiento de la inclusión ciudadana en procesos democráticos.

Bojanini le dijo a EL COLOMBIANO que hasta ahora empieza su retiro, que no representa una desconexión total del mundo que siempre lo ha apasionado: los negocios; pero que sí tendrá como prioridad el disfrute de su familia, del deporte y el agro.

“Soy un apasionado de los deportes, de la bicicleta, del golf, no tanto del fútbol aunque al Deportivo Independiente Medellín siempre le he hecho fuerza. Me centraré en los negocios de agro que tengo”, concluyó .