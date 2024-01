El martes, al término de la sesión que había comenzado el pasado jueves y que estuvo suspendida porque la administración de Sura no publicó a tiempo la lista de candidatos y su respectiva evaluación, Gilinski logró su objetivo, y ya hace parte de la junta cuyo periodo termina en marzo próximo, cuando se celebre la asamblea ordinaria.

De la “bancada” hacen parte su hijo Gabriel y la exministra María Ximena Lombana, quienes ya integraban esa junta en representación de las sociedades de la familia Gilinski, JGDB Holding y Nugil, dueñas del 38,5% de las acciones de Sura.

Aunque el jueves, por observación de Gilinski, no se adelantó la votación porque no estuvo completa la evaluación de los nominados, ayer la asamblea dispuso no aplicar la política de nombramientos para que los Gilinski y Lombana pudieran ser escogidos, pese a que sobre ellos recaen algunas incompatibilidades de competencia y por haber interpuesto, en otros momentos, acciones legales ante diversas instancias en contra del Grupo Sura.

Gilinski estuvo presente el jueves en el teatro Suramericana, pero ayer no asistió a la reanudación de la asamblea, y Gabriel, quien había anunciado su participación, no llegó a la sesión que tuvo un quorum del 96,57%.