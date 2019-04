Sura continúa con su consolidación

Durante 2018 el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) avanzó por segundo año en el proceso de consolidación de negocios en América Latina, tras adquirir en 2016 los negocios de Royal & Sun Alliance (RSA) en Chile, Uruguay, Brasil, México y Argentina.

Y es que al contabilizar las cifras del conglomerado empresarial, estas muestran que se deben atender a 51 millones de clientes en once países, así como administrar activos por 686,9 billones de pesos, y de estas tareas están a cargo de 59.317 colaboradores.

Al frente de esta labor está David Bojanini, quien en diálogo con EL COLOMBIANO explica que ese proceso de consolidación avanza mejor de lo esperado. “Estamos viendo en las primas de seguros crecimientos de doble dígito. En ahorro voluntario hay un dinamismo favorable. Los números son bastante disientes y los negocios se han ido posicionado en los diferentes países, reflejando la consolidación que pretendemos” (ver ¿Qué sigue?).

El empresario también hace referencia a asuntos coyunturales que encara el país como la reciente autorización para flexibilizar la regla fiscal, la discusión para ejecutar una reforma pensional y los proyectos que pretende realizar el gobierno por la vía del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

A casi ocho meses de iniciado el mandato de Iván Duque, ¿cuál es el panorama?

“Apoyamos la institucionalidad y me parece que el presidente tiene muy buenos planes que están enfocados en el desarrollo social y económico. Tiene un buen gabinete con un trabajo importante para resolver problemáticas que se han presentado y, como lo reflejan algunas encuestas somos optimistas frente a esa gestión. Como en todo hay dificultades, y mi mensaje es de apoyo al gobierno para que avance con sus programas y estos redunden en mejores condiciones para el país. El PND debe incluir los programas e inversiones que van a mejorar el crecimiento en lo social y en lo educativo. Será importante que esto atienda a la realidad fiscal del país, que no vayamos a hacer un Plan que no estemos en capacidad de pagar, porque eso sería lo peor que nos puede pasar. Lo ideal es que sea sostenible y enfatice en las prioridades sociales y económicas”.

La reforma pensional sigue en el tintero...

“Hay que hacer una reforma pensional porque Colombia tiene que mejorar la cobertura del sistema, pues únicamente el 25 % de los trabajadores alcanza ese beneficio y eso es preocupante. Creo que la discusión de esa reforma se debe apartar de condiciones ideológicas o intereses particulares de cualquier sector político. Hay que despolitizar la reforma pensional. Cuando se entra a discutir una política pública tan importante como las pensiones, creo que se deben fijar unos objetivos y cuando se entre a discutir no nos podemos salir de ellos”.

¿Y qué objetivos deberían trazarse?

“Aumentar la cobertura y poder llegar con beneficios pensionales, ojalá a toda la población. También, esta reforma, desde el punto de vista fiscal, debe ser sostenible. No podemos pretender tener unos beneficios pensionales que el país no esté en capacidad de pagar, porque finalmente esto atentaría contra la sostenibilidad fiscal. Apartémonos de intereses particulares o políticos, la discusión debe hacerse con criterios muy técnicos, escuchando a todos los sectores y que obedezca a objetivos de país. Cada vez que se habla reforma pensional esto invita a elaborar propuestas, a que haya pugnacidad entre sectores opuestos, cuando realmente esto debe atender las necesidades pensionales del país que son muy grandes”.

A propósito de sostenibilidad, esta semana se debatió sobre la flexibilización de la regla fiscal, ¿cómo observó esa discusión?

“Colombia se ha caracterizado por tener ortodoxia en el manejo de su economía y precisamente por eso nos hacemos a una calificación crediticia como la que hoy tenemos, la cual nos da el grado de inversión. Obviamente sabemos que se enfrentan condiciones particulares difíciles como la migración venezolana, con la atención en materia social de todas estas personas y otras situaciones que le ponen un estrés fiscal al país, pero ante todo lo ideal es que Colombia no vaya a perder la calificación crediticia porque eso nos perjudicaría a todos. Perder esa calificación afectaría la calificación crediticia del sector empresarial, nos encarecería el crédito y nos haría muy difícil tener el desarrollo y crecimiento que todos queremos. Hay que tener cuidado con esa flexibilización, para no perder el grado de inversión que es uno de los activos más valiosos que hoy tiene el país”.

¿Qué se observó en el ambiente de negocios en 2018?

“El año se caracterizó por mucha volatilidad en los mercados de capitales, lo que hizo que el rendimiento de las reservas de seguros y de los encajes de los fondos de pensiones no fueran tan buenos como en 2017. Esto afectó el crecimiento de los ingresos y las utilidades. Pero, diría que operativamente las comisiones por administrar estos fondos tuvieron buen crecimiento, las primas de seguros crecieron bien. Esto es lo que nos deja tranquilos”.

Con negocios en geografías y monedas distintas, ¿qué hace Sura para mitigar la volatilidad?

“El año pasado fue difícil, pero este 2019 los mercados vienen recuperándose lo que nos ha permitido sumar buena rentabilidad a los portafolios. Realmente la volatilidad está dada en alzas y caídas, pero como inversionistas de largo plazo, no podemos fijarnos en el resultado del último año, así que miramos periodos más largos. Actualmente, creemos que la relación comercial entre Estados Unidos y China tendrá un acuerdo, esto estabilizaría los mercados. Pero, una cosa importante es saber hacer las inversiones para tener un comportamiento, así sea en momentos de turbulencia, mejor a los del promedio del mercado. Para eso están los equipos de trabajo, para medir bien los riesgos”.

Sura Asset Management (Sura AM), como filial de pensiones y especializada en ahorro, ¿qué objetivo busca?

“Esta es una empresa que hace presencia en seis países y la estrategia es convertir la experiencia del cliente en un factor diferenciador. En el negocio que llamamos mandatorio (fondos de pensiones) buscamos afianzar el liderazgo regional y transformar el modelo aplicando tecnologías que nos vuelven más eficientes”.

¿Y cuál es la apuesta en seguros?

“En seguros tenemos presencia en nueve países en los que tenemos 17,2 millones de clientes, y la estrategia apunta a desarrollar unos conceptos importantes. Es así como ofrecemos Cliente Sura que busca darles apoyo a nuestros asegurados, empresariales o personas, en todos los países en los que Suramericana está presente. No queremos que la cobertura se circunscriba al país en el que esa persona vive la mayoría de tiempo. O a una empresa asentada en Colombia le podamos dar una atención en cualquier geografía en la que esté presente”.