Se trata de Shanghai Engineering and Technology Corp. (SETCO), la cual tendría participación estatal , y a quién Canacol Energy le entregó el montaje del tubo de 289 kilómetros de longitud y 22 pulgadas de diámetro que traerá el combustible desde la instalación de procesamiento Jobo que posee la multinacional (municipio de Sahagún, Córdoba) hasta Medellín, y que deberá comenzar a operar a partir del 1° de diciembre de 2024, con un suministro ininterrumpido de once años.

Según los términos del acuerdo, SETCO será responsable de pagar el 100% del costo de construcción del gasoducto y tendrá la operación y mantenimiento de su infraestructura.

Así mismo, Canacol no poseerá, ni pagará, ninguna parte de los costos asociados con el proyecto. “El único compromiso en virtud del acuerdo se limita a la ejecución de un acuerdo de transporte, mediante el cual pagará una tarifa fija por un volumen de gas durante el período indicado”, dijo Gamba.

Llama la atención que con el anuncio de la gasífera canadiense ya son cuatro compañías chinas que están entrando a Antioquia a desarrollar grandes proyectos de infraestructura.

Además de la empresa CRRC, que será la encargada del proyecto del Metro de la 80, se suma Harbour Engineering Company (Chec), que desarrolló la concesión vial Mar 2; y Yellow River Co Ltd. y Sinohydro Bureau & Co Ltd Sucursal Colombia son las más interesadas en culminar el 50% restante de Hidroituango.

Cuenta regresiva

Con el anuncio de Canacol, comienza la cuenta regresiva para el montaje del gasoducto cuya hora cero para los primeros envíos está programada para dentro de 25 meses.

“Bajo los términos del contrato, Canacol Energy entregará gas a Medellín con un volumen inicial aproximado de 21 millones de pies cúbicos por día (mpcd), el cual se irá incrementando a lo largo de la duración del contrato siguiendo el comportamiento de la demanda”, señaló Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM.

La iniciativa considerada como un proyecto de interés nacional estratégico (Pine) para la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), está incluida en el último Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural.

Ahora, el reto para su desarrollo está en el licenciamiento ambiental, la socialización con las comunidades y las mismas consultas previas, en los cuales los tiempos tendrán un papel clave para que el proyecto inicie su operación el 1° de diciembre de 2024.