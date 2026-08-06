¿Por qué las esmeraldas colombianas son cada vez más cotizadas que los diamantes?

María Inés Hincapié, CEO de Aria Gems y experta en esmeraldas, explicó que el cambio responde a una evolución en las preferencias del mercado del lujo.

Según cifras de ProColombia, el país aporta cerca del 55% de la producción mundial de esmeraldas , consolidándose como el principal referente de estas piedras preciosas. A esto se suma que el mercado global de las esmeraldas mantiene una proyección de crecimiento anual del 6,1%, superior al 4,6% estimado para los diamantes, de acuerdo con Fortune Business.

Las esmeraldas colombianas están ganando protagonismo en el mercado internacional de la alta joyería y comienzan a desplazar a los diamantes en algunos segmentos de lujo, como los anillos de compromiso y las piezas exclusivas . La tendencia responde a un creciente interés de compradores e inversionistas por gemas naturales con procedencia certificada y características difíciles de replicar.

El crecimiento de los diamantes cultivados en laboratorio ha llevado a más compradores a buscar gemas naturales exclusivas, una tendencia que favorece a las esmeraldas colombianas en el mercado del lujo. FOTO: Colprensa.

El crecimiento de los diamantes cultivados en laboratorio ha llevado a más compradores a buscar gemas naturales exclusivas, una tendencia que favorece a las esmeraldas colombianas en el mercado del lujo. FOTO: Colprensa.

”Durante años el diamante fue sinónimo de compromiso por una construcción de mercadeo, pero hoy las personas buscan piezas con identidad propia, historia y un origen que puedan conocer, y la esmeralda colombiana ofrece justamente eso, ya que ninguna es igual a otra”, afirmó.

Uno de los atributos más valorados es el color. Las esmeraldas colombianas son reconocidas por su característico tono verde intenso, considerado uno de los más apreciados del mundo gracias a las condiciones geológicas en las que se formaron.

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A diferencia de otras piedras preciosas, en las esmeraldas el color tiene un peso determinante en su valor comercial. Una gema de menor tamaño, pero con alta intensidad y claridad, puede alcanzar un precio superior al de otra de mayores dimensiones.

Otro aspecto diferenciador son las inclusiones naturales conocidas como “jardines”, formaciones internas que funcionan como una especie de huella de identidad de cada piedra. En el caso de las esmeraldas colombianas, las inclusiones trifásicas —compuestas por líquido, gas y un cristal— permiten identificar su origen geológico y son uno de los rasgos más valorados por especialistas y coleccionistas.

Los expertos también destacan la importancia de las certificaciones internacionales, como las expedidas por el Gemological Institute of America (GIA) y el International Gemological Institute (IGI), que verifican la autenticidad y trazabilidad de las gemas. Asimismo, la identificación de minas reconocidas como Muzo, Chivor y Coscuez aporta un valor adicional en el mercado internacional.

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La tendencia también coincide con un momento de transformación para la industria mundial de los diamantes. En los últimos años, el precio de los diamantes naturales pulidos ha caído cerca de un 40%, mientras crece la demanda por los diamantes cultivados en laboratorio, que pueden costar hasta un 70% menos que los extraídos de minas. En mercados como Estados Unidos, estas piedras ya representan el 61% de las ventas de anillos de compromiso, según el estudio 2026 Real Weddings Study.

Para los expertos, este cambio ha llevado a que los compradores de alta joyería valoren cada vez más las piedras naturales con características únicas y origen certificado. En ese contexto, las esmeraldas colombianas han fortalecido su posición gracias a su escasez, su color distintivo y la posibilidad de rastrear su procedencia mediante certificaciones internacionales y el reconocimiento de minas como Muzo, Chivor o Coscuez.

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