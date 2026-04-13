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“No tengo miedo”: la respuesta del papa León XIV ante los ataques de Donald Trump por la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos arremetió contra el líder religioso por su posición en la guerra de Medio Oriente. El papa manifestó no tenerle miedo a la administración del republicano. Esto fue lo que pasó.

  • Donald Trump criticó al papa León XIV por su postura frente a la guerra de Medio Oriente, el pontífice le respondió. Fotos: Getty Images
    Donald Trump criticó al papa León XIV por su postura frente a la guerra de Medio Oriente, el pontífice le respondió. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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En medio de las diferentes polémicas que suele enfrentar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con mandatarios y líderes de diferentes partes del mundo, estaría enfrentándose en esta ocasión con el papa León XIV, quien ha sido crítico con la guerra que ha cargado el país norteamericano en Medio Oriente.

El sumo pontífice, quien es estadounidense, hizo el pasado fin de semana un llamado a los líderes mundiales para frenar la guerra e hizo una invitación a creer “en la moderación, en la buena política”.

“¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, expresó en una de sus oraciones desde El Vaticano.

Lea también: Trump dice que EE. UU. comenzará a “destruir” minas navales en el estrecho de Ormuz

En su discurso, León XIV sugirió que el conflicto en Irán está siendo alimentado por un “delirio de omnipotencia y rechazó tajantemente que se use la figura de Jesús, como lo ha hecho el secretario de Defensa, para justificar la guerra. “Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra”.

El líder religioso fue enfático y sostuvo que “la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra” y ha instado a construir puentes de reconciliación y a trabajar por la paz a través de las Naciones Unidas u otros organismos internacionales. +

El rechazo del líder de la Iglesia católica al conflicto bélico ya venía desde días cuando calificó de “verdaderamente inaceptables” las amenazas de Trump contra Irán, respondiendo especialmente cuando el presidente advirtió que “toda una civilización morirá esta noche”.

Esa postura generó el rechazo de Donald Trump, quien en declaraciones ante los medios arremetió contra el sumo pontífice. El mandatario afirmó que el papa es “una persona muy liberal” que “no está haciendo un buen trabajo”

El republicano sostuvo que León XIV es “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”. “Le gusta el crimen, supongo”, afirmó de forma irónica, agregando que no es fan del sumo pontífice.

“No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido”, recalcó ante los medios, insinuando además que la elección del actual papa luego de la muerte de Francisco fue por una cuestión política.

“La Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald Trump”, expresó. “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”, detalló el republicano.

Tras las críticas surgidas desde la Casa Blanca, León XIV le respondió antes de emprender su viaje a África que no tiene “miedo” de la administración Trump ni de declarar fuertemente el mensaje del Evangelio.

“No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz”, subrayó León XIV.

“Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener”, aludió el sumo pontífice

El líder religioso enmarcó su papel como pontífice y se desmarcó de cuestiones política. “Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”, subrayó León XIV. “Yo creo en el mensaje del evangelio, que es el del construir la paz”, concluyó.

Siga leyendo: Trump ordena el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras fallidas negociaciones con Irán

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