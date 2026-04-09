El estrecho de Ormuz permanece cerrado pese al anuncio de su reapertura en medio de la tregua entre EE. UU. e Irán

Menos de un día después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un alto el fuego de dos semanas, el estrecho de Ormuz quedó prácticamente paralizado. Medios estatales iraníes confirmaron el cierre total del paso, una decisión que obligó a buques petroleros a abortar su tránsito en plena ruta.
La escena más disiente se registró cerca de la costa de Musandam. Datos de rastreo marítimo citados por Press TV mostraron cómo el petrolero Auroura cambió repentinamente de rumbo. Giró 180 grados y regresó al Golfo en una de las zonas más delicadas de la navegación internacional, entre la isla Larak y la península omaní, un corredor clave por donde fluye buena parte de la energía global.
Entérese: Los bombardeos no cesan en Líbano y el Golfo, pese a la tregua anunciada entre EE. UU. e Irán