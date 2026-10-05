Exportaciones de Colombia crecieron 15% en agosto con fuerte impulso del oro y petróleo

Las exportaciones colombianas volvieron a tomar impulso en agosto, pero el resultado deja una fotografía con contrastes: mientras las ventas externas de oro, petróleo y carbón crecieron con fuerza, productos como el café y el cacao registraron caídas y las manufacturas acumularon un retroceso en lo corrido del año.
De acuerdo con el informe de exportaciones de agosto de 2026, elaborado con información procesada por el Dane y la Dian, las ventas externas del país llegaron a US$4.456,2 millones FOB, lo que representó un crecimiento de 15,1% frente a agosto de 2025.
El dato mensual estuvo impulsado principalmente por el grupo de otros sectores, cuyas exportaciones aumentaron 127%, comportamiento explicado casi completamente por el fuerte incremento de las ventas de oro no monetario.
El informe de la Dian y el Dane señala que, en agosto, las exportaciones de otros sectores pasaron de US$313,3 millones a US$711,1 millones, un aumento de 127%.
Dentro de ese grupo, el oro no monetario pasó de US$311,9 millones a US$707,6 millones, con un crecimiento de 126,9%.
Así, aunque el país vendió más bienes al exterior, el resultado no fue homogéneo y buena parte del repunte estuvo concentrada en productos extractivos.
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