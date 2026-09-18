Fintechs moverán $4,3 billones en Colombia: así será la inversión durante los próximos 12 meses

El ecosistema fintech colombiano anunció inversiones por al menos $4,3 billones durante los próximos 12 meses, recursos que estarán dirigidos a financiar las operaciones de las compañías, desarrollar innovación tecnológica, ampliar su cobertura y profundizar el acceso a servicios financieros digitales. Así lo reveló Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, durante el cierre de la primera jornada del Latam Fintech Market 2026, que se realiza este 17 y 18 de septiembre en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, en Barranquilla. “En los próximos 12 meses, quienes están aquí representados..., van a hacer materialmente inversiones por al menos $4,3 billones para fondear sus operaciones, para financiar la innovación tecnológica en Colombia”, afirmó Santos ante los asistentes al encuentro. Puede leer: El ‘gota a gota’ cobra intereses hasta 382% a las personas y 666% a las empresas: Colombia Fintech

$4,3 billones para financiar la expansión fintech

Los recursos anunciados por las empresas afiliadas a Colombia Fintech se ejecutarán durante un periodo de 12 meses y tendrán como principales destinos el fondeo de las operaciones, la innovación tecnológica y la ampliación de la cobertura. Es decir, profundizar la inclusión financiera digital en las distintas regiones del país. “Este anuncio representa el compromiso del sector con el desarrollo de Colombia durante la Patria Milagro y la confianza en los millones de clientes que hoy atienden las más de 360 empresas afiliadas a Colombia Fintech”, señaló Santos. El dirigente gremial agregó que existe una oportunidad para transformar la manera como los colombianos acceden a los servicios financieros. “Como gremio, estamos convencidos del potencial que tiene este país para transformar las finanzas e impulsar el acceso financiero en el país”, sostuvo. La inversión anunciada se conoce cuando Colombia Fintech completa una década de trayectoria y reúne a más de 360 empresas vinculadas con el ecosistema de innovación financiera.

El vicepresidente Restrepo en la edición 2026 del Latam Fintech Market.

El Gobierno pide llevar más ahorro hacia la inversión

El anuncio de las fintechs coincidió con una discusión más amplia planteada durante el evento sobre la necesidad de movilizar el ahorro nacional hacia actividades productivas. En ese orden, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, situó al mercado de capitales y al capital institucional en el centro de la estrategia para impulsar el crecimiento económico. Restrepo sostuvo que Colombia necesita movilizar recursos hacia proyectos productivos si pretende alcanzar tasas de crecimiento del orden del 6%. “Aquí todos los actores que administran ahorro de la Nación deben convertirlo en inversión. El camino fácil no debe ser invertir en TES. Proyectos hay, necesitamos gestores de proyectos para lograrlo”, afirmó. Después del anuncio de los $4,3 billones, Restrepo también resumió la importancia de generar condiciones para que el capital privado continúe llegando al país: “Un instrumento valioso para que una nación prospere se llama confianza”. Puede leer: CDT digital desde $100.000: estas son las opciones para invertir con tasas de hasta 13% E.A. El vicepresidente también hizo un llamado al nuevo superintendente financiero, Pablo Rivas, para avanzar en ajustes regulatorios que faciliten el desarrollo del sector financiero y fintech. “Hagamos un esfuerzo en la regulación para pagos digitales y que hagamos un esfuerzo de disminuir el uso del efectivo en este país”, señaló Restrepo. Uno de los asuntos centrales de la jornada fue también el avance de las finanzas abiertas u open finance, un modelo que busca facilitar el intercambio de información financiera entre entidades con autorización de los usuarios. Restrepo planteó la necesidad de acelerar esta transformación, mientras que la Superintendencia Financiera explicó que trabaja en una hoja de ruta para implementar el modelo bajo el marco establecido por el Decreto 0368 de 2026. La discusión sobre regulación y nuevos modelos financieros ocurre mientras compañías internacionales aumentan su presencia en Colombia. Un ejemplo es Revolut, que esta semana obtuvo licencia bancaria en el país y anunció que prevé comenzar operaciones en 2027. La compañía proyecta una inversión de US$62 millones para su operación colombiana.