Fintechs moverán $4,3 billones en Colombia: así será la inversión durante los próximos 12 meses

El ecosistema fintech colombiano anunció inversiones por al menos $4,3 billones durante los próximos 12 meses, recursos que estarán dirigidos a financiar las operaciones de las compañías, desarrollar innovación tecnológica, ampliar su cobertura y profundizar el acceso a servicios financieros digitales.
Así lo reveló Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, durante el cierre de la primera jornada del Latam Fintech Market 2026, que se realiza este 17 y 18 de septiembre en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, en Barranquilla.
“En los próximos 12 meses, quienes están aquí representados..., van a hacer materialmente inversiones por al menos $4,3 billones para fondear sus operaciones, para financiar la innovación tecnológica en Colombia”, afirmó Santos ante los asistentes al encuentro.
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