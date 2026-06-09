CDT digital desde $100.000: estas son las opciones para invertir con tasas de hasta 13% E.A.

Abrir un certificado de depósito a término, conocido como CDT, ya es más fácil porque no se requiere hacer fila en una sucursal bancaria, firmar papeles ni gastar media mañana del trabajo. Hoy, desde el celular y en pocos minutos, cualquier colombiano puede poner su dinero a trabajar con tasas de rentabilidad fijas que en algunos casos alcanzan el 13% efectivo anual (E.A.), muy por encima de la inflación anual del país, que cerró en 5,84% en mayo, de acuerdo con el Dane. En este ambiente financiero, esta semana Lulo Bank, el primer banco 100% digital con licencia en Colombia habilitó la apertura de su CDT desde su aplicación, con montos desde $100.000 y plazos de 90 a 540 días. “Una apuesta directa al bolsillo de los colombianos que ahorran por metas concretas, no por costumbre”, dijo la fintech. Entérese más: Ya es posible comprar oro digital en Colombia desde $20.000; así lo puedo hacer en Lulo Bank

El CDT del celular ya es una realidad en Colombia

El sistema financiero colombiano lleva varios años acelerando su tránsito hacia los servicios digitales con el aumento de fintech en el país. Por ejemplo, según el Banco de la República, el sistema de pagos inmediatos Bre-B, en operación plena desde octubre de 2025, superó los 35 millones de usuarios, 975 millones de transacciones y 107 millones de llaves, con corte al 8 de junio. En ese sentido, la mayoría de bancos ofrecen hoy apertura 100% digital desde su app o sitio web, como Bancolombia, Davivienda, BBVA, Itaú, AV Villas, Banco Popular, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y los bancos digitales como Nu Colombia, Lulo Bank y Pibank permiten abrir un CDT sin ir a una oficina física. Detrás de ese hábito digital hay una generación que ahorra para cumplir sueños concretos como viajar en vacaciones, ir al Mundial, pagar una maestría o comprar un carro. Son metas con fecha y monto, para las que apartar el dinero con anticipación es una opción de ahorro e inversión. Además, según la Encuesta de Demanda de Inclusión Financiera de la Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades, el 77,6% de quienes ahorran lo hacen para atender emergencias e imprevistos, lo que confirma que el ahorro tiene propósito, y que el CDT, con su tasa fija y su plazo conocido desde el día uno, encaja en esa lógica. Le puede interesar: Abecé del decreto que oficializa las finanzas abiertas: los bancos se compartirán la información de los usuarios Con estas cifras de fondo, les presentamos las opciones de CDT digitales:

Lulo Bank

Quienes abran el CDT de Lulo Bank entre el 9 y el 14 de junio aseguran una tasa de 13% efectivo anual en todos los plazos de 180 a 540 días, fija durante todo el plazo. A partir del 15 de junio, las tasas llegan hasta 12% efectivo anual en el plazo de 540 días. Según el neobanco, su diferencial es el monto de entrada, ya que el producto está disponible para cualquier usuario del banco, sin necesidad de domiciliar la nómina, y se puede contratar desde $100.000. Esta cifra entra a competir con la banca tradicional, ya que la mayoría de entidades exigen montos más altos para abrir uno. “Queremos que ahorrar sea tan sencillo como cualquier gestión que las personas hacen desde el teléfono y que cada peso ahorrado tenga un propósito claro”, señaló Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, al presentar el producto. Cabe recordar que Lulo Bank hace parte del Grupo Gilinski y cerró el periodo anterior con más de 600.000 clientes.

Nu Colombia

Si Lulo Bank puso el piso bajo en cuanto al monto mínimo para abrir uno, Nu Colombia va mucho más alla, ya que la fintech del paisa David Vélez, que llegó a 5 millones de clientes en Colombia en 2026, un crecimiento de 10 veces desde su llegada al país, ofrece CDT desde $50.000 con tasas de hasta 12,40% E.A. a 1.080 días. El esquema de tasas de Nu funciona de forma escalonada según el plazo, por ejemplo, 9,50% E.A. a 90 días, 11,50% E.A. a 360 días y 12,40% E.A. a 1.080 días. Los plazos disponibles son 60, 90, 120, 180, 270, 360, 540, 720 o 1.080 días, con tasa efectiva anual fija. Además, la entidad ha entregado $1,1 billones en rentabilidad a sus clientes a través de sus productos de ahorro.

AV Villas

Banco AV Villas permite abrir un CDT en línea desde cualquier dispositivo y en pocos minutos, con montos desde $500.000 y un plazo mínimo de 90 días. La apertura se hace por PSE desde cualquier entidad, sin necesidad de acercarse a una sucursal. Las tasas del banco en plazos largos se ubican cerca del 12% E.A.

Banco de Bogotá

El Banco de Bogotá ofrece el denominado “CDT Fácil”, que se puede abrir desde $100.000 y permite configurar el pago de rendimientos al vencimiento o de forma periódica. Las tasas del banco para plazos de 360 días se sitúan cerca del 12,14% E.A. En contexto: Nu Colombia critica el retraso de más de 500 días en alivio del 4x1000

Banco Caja Social

El Banco Caja Social ofrece un CDT cuyo apertura es 100% en línea. Al ser electrónico y registrado en Deceval, elimina el riesgo de pérdida o robo al no manejar documentos físicos, a diferencia del CDT tradicional. Además, los CDT abiertos por canal digital solo permiten que sea una sola persona natural la titular del producto.

El panorama más completo con tasas que van del 7,83% al 13,7% E.A.

Más allá de los bancos digitales, el mercado de CDT en Colombia ofrece un abanico amplio de opciones. Por ejemplo, con corte al 25 de mayo, las tasas de todas las entidades en un plazo de 360 días oscilan entre un mínimo de 7,83% y un máximo de 13,7% E.A. Las cifras de la Superfinanciera muestran que los bancos con las mayores tasas para 360 días son Banco Pichincha (13,15% E.A.), Finandina (13,12% E.A.) y Banco Santander (13% E.A.). También figuran Itaú (12,84% E.A.), Banco W (12,81% E.A.) y Bancamía (12,78% E.A.). En el segmento de compañías de financiamiento, las tasas más altas las tienen RCI Colombia (13,7% E.A.), KOA Compañía de Financiamiento (13,34%) y Tuya (13,08%). Siguen Coltefinanciera (13%), Credifamilia (12,8%) y Crezcamos (12,71%). Para dimensionar el impacto real de estas tasas, si un trabajador invierte su prima de junio de $1,5 millones en un CDT a 360 días con la tasa más alta, que es de 13,7%, según RCI Colombia, obtendría $205.000 de rentabilidad, elevando ese capital a $1,7 millones.

Davivienda

Banco Santander

Lo que hay que tener en cuenta antes de abrir un CDT