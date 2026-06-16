Si Elon Musk fuera un país, compraría a Colombia dos veces: el billonario que rompió muchos récords

Con una riqueza que ninguna persona había acumulado jamás, Elon Musk cruzó esta semana una barrera inédita en la historia económica mundial, su patrimonio superó el billón de dólares. La cifra no solo lo consolida como el hombre más rico del planeta, sino que lo coloca en una categoría que hasta ahora solo ocupaban naciones enteras. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio del empresario de origen sudafricano se estima en 1,05 billones de dólares. Si su fortuna fuera medida como una economía nacional, ocuparía el puesto 22 entre los países más grandes del mundo, de acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 2026. Para entender la magnitud de esa cifra, basta con mirar hacia adentro. El Producto Interno Bruto de Colombia ronda los 600.000 millones de dólares. Eso significa que la riqueza de Musk equivale a casi dos veces el tamaño de toda la economía colombiana. Comparada con otros países, su fortuna supera el PIB de Irlanda (779.000 millones de dólares), Bélgica (776.000 millones) y Suecia (760.000 millones). Sin embargo, todavía está por debajo de economías como Arabia Saudita, con un PIB cercano a 1,4 billones de dólares, o Suiza y Polonia, que rondan los 1,1 billones. Puede leer: ¿SpaceX, del magnate Elon Musk, de verdad vale 2 billones de dólares?

Las 10 economías más grandes del mundo para ponerlo en contexto

País - PIB aproximado -Estados Unidos: 32,4 billones de dólares -China: 20,9 billones -Alemania: 5,5 billones -Japón: 4,4 billones -Reino Unido: 4,3 billones -India: 4,1 billones -Francia: 3,6 billones -Italia: 2,7 billones -Rusia: 2,7 billones -Brasil: 2,6 billones Musk, con su billón largo, se ubicaría en el puesto 22 de esa lista. Por encima de decenas de países con gobiernos, ejércitos, universidades y millones de ciudadanos.

SpaceX, el cohete que disparó la riqueza de Musk

El detonante inmediato de este salto histórico fue la salida a bolsa de SpaceX. La empresa aeroespacial debutó en el Nasdaq, la semana pasada, bajo la clave “SPCX” con un precio inicial de 135 dólares por acción. Al cierre de la primera jornada, los títulos subieron 25,95% hasta 160,95 dólares. Al segundo día, las acciones alcanzaron los 192,8 dólares, con una ganancia adicional de 19,7%. En dos jornadas bursátiles, SpaceX recaudó 85.700 millones de dólares, superando los 75.000 millones que se proyectaban inicialmente. Se trató de la mayor oferta pública inicial de la historia, según Bloomberg y Forbes. La capitalización bursátil de la compañía superó los 2,5 billones de dólares, colocándola entre las seis empresas más valiosas del mundo, por delante de Broadcom, Saudi Aramco y Tesla, y justo detrás de Amazon. Hace apenas dos años, Musk competía de cerca con Jeff Bezos y Bernard Arnault por el primer lugar entre los más ricos del mundo. Los tres rondaban los 200.000 millones de dólares y la diferencia era estrecha. Hoy el panorama es completamente distinto, ya que Musk triplica el patrimonio de Larry Page, cofundador de Google, estimado en 304.000 millones de dólares. También supera a Sergey Brin (283.000 millones), a Jeff Bezos (262.000 millones) y a Larry Ellison, cofundador de Oracle (237.000 millones). Siga leyendo: SpaceX de Musk sale a bolsa a $135 por acción; la mayor oferta de la historia

Elon Musk. FOTO: Getty.

Una fortuna más grande que cinco gigantes corporativos juntos

Para dimensionar mejor la cifra, vale la pena compararla con empresas reconocidas en Estados Unidos. Verizon tiene una capitalización de mercado de 200.880 millones de dólares; T-Mobile, 204.640 millones; Comcast, 87.510 millones; Netflix, 338.290 millones; y AT&T, 163.840 millones. Sumadas, estas cinco compañías alcanzan unos 995.160 millones de dólares. Eso significa que la fortuna de Musk supera el valor combinado de esos cinco gigantes de las telecomunicaciones, el entretenimiento y la tecnología en Estados Unidos. En la industria automotriz, el panorama es igual de revelador, por ejemplo, el valor conjunto de General Motors, Ford, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Honda y Toyota ronda los 900.000 millones de dólares. Así las cosas, la fortuna de Musk supera ese total, y además conserva el control de Tesla, la empresa que revolucionó el mercado de los vehículos eléctricos con una valorización de 35.000% desde su debut en bolsa en 2010. Conozca más: No se rinde: Elon Musk apelará el veredicto que desestimó sus acusaciones contra OpenAI

Más rico que toda la historia de la NASA

Otro punto de referencia que ilustra la escala de esta riqueza es la agencia espacial estadounidense. Los 1,05 billones de dólares que acumula Musk representan cerca de 200.000 millones más de lo que la NASA ha desembolsado desde su creación en 1958. Con menos del 3% de su patrimonio actual, Musk podría financiar por completo el presupuesto anual de la agencia, estimado en 24.600 millones de dólares. Otra comparación es con PayPal, la plataforma de pagos digitales que Musk ayudó a construir a comienzos de siglo, hoy tiene una valoración inferior a 40.000 millones de dólares. En teoría, el empresario podría comprarla unas 25 veces con el dinero que acumula. Aunque SpaceX fue el detonante más reciente, la construcción de esta fortuna comenzó mucho antes. Tesla fue durante años el principal motor de crecimiento del patrimonio de Musk y la empresa que lo catapultó a los primeros lugares del ranking mundial. Hoy el universo empresarial de Musk incluye SpaceX, Tesla, xAI (su empresa de inteligencia artificial, que incorpora la red social X, antes Twitter), y Neuralink, entre otras. La valoración de SpaceX descansa, en gran parte, en las promesas de Musk de llevar humanos a Marte y construir centros de datos para inteligencia artificial en el espacio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas: