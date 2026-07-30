Nueva pista de BMX Mariana Pajón ya es una realidad: Alcaldía entregó obras por $5.000 millones

La Alcaldía de Medellín entregó este jueves la renovada pista de BMX Mariana Pajón, luego de 11 meses de trabajos y un esfuerzo presupuestal superior a los $5.000 millones. Durante la inauguración del espacio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que el complejo cumple ahora con los estándares internacionales necesarios para albergar competencias de alto rendimiento, lo que significa un hito en la historia de esa disciplina en la capital antioqueña. Le puede interesar: En La Bastilla harán “gran trueque literario” de más de 5.500 libros “Vamos a traer torneos internacionales. Le dije a Mariana (Pajón) y a (Carlos) Oquendo: tráiganse los torneos que se imaginen, llamen a sus amigos de todo el mundo, a los que compiten hoy, a los mejores, que se vengan a entrenar también acá, a prepararse para lo que viene. Todas nuestras niñas, niños y jóvenes van a seguir entrenando acá, pero cuando vengan los mejores del mundo, ellos van a tener más referentes y eso es lo que yo quiero para la ciudad”, dijo el mandatario distrital. El rediseño del trazado contó con la asesoría técnica de Damien Godet, exintegrante de la selección francesa de BMX y diseñador de pistas para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante la intervención se instaló un nuevo pavimento asfáltico en la superficie de competencia. Asimismo, los contratistas mejoraron la base granular, el partidor, los sistemas de drenaje y la red de iluminación. Las graderías, los camerinos y las fachadas igualmente recibieron trabajos integrales de mantenimiento e impermeabilización, precisó la Alcaldía. Tras su nueva puesta en funcionamiento, se espera que la pista beneficie a más de 2.000 personas cada mes, incluyendo deportistas profesionales, clubes y escuelas de formación. El alcalde Gutiérrez apuntó que la ejecución del proyecto generó 141 empleos directos y ahora será el eje de una estrategia para atraer torneos internacionales y competidores de élite. El objetivo es que los referentes globales empiecen a entrenar en Medellín y a su vez motiven a los jóvenes talentos antioqueños para que se cultiven en esas disciplinas. Lea también: Medellín inició la construcción de un nuevo jardín Buen Comienzo en Castilla: atenderá a 125 niños y niñas Durante la entrega de las obras, la bicicrosista Mariana Pajón calificó la pista como una inversión social clave para proteger a los menores de edad y alejarlos de la violencia y los problemas de su entorno. “Cuando tenemos a esos jóvenes aquí dando vueltas en bicicleta, en esos momentos libres, después del colegio, es lo mejor que se puede estar haciendo para la sociedad, no para Mariana, para esos chiquis que quedan acá y que empiezan a soñar gracias a todos los que hicieron posible esto”, dijo la deportista olímpica antioqueña. La entrega de este jueves marca además el primer gran hito constructivo del Gran Parque Medellín, un megaproyecto que contempla una inversión de $223.000 millones para transformar el Aeroparque Juan Pablo II en un gran parque metropolitano de 210.000 metros cuadrados.

Más obras van viento en popa

En días recientes, la Alcaldía también entregó un parte positivo del avance de otras obras en la ciudad, como es el caso de Parques del Río Norte (o Primavera Norte), que ya alcanzó un porcentaje general de avance del 35%. Este espacio, ubicado en los alrededores de la estación Acevedo del Metro, tendrá un área de 70.000 metros cuadrados de espacio público. Siga leyendo: Las 8 obras en carpeta para no embotellar a Medellín con el tráfico de las 4G Según explicó el alcalde, uno de los principales frentes de obra de este parque es un muro de contención que protegerá el río Medellín, en el que ya se han instalado por lo menos 2.000 micropilotes de un total de 2.600 que hay contemplados. El complejo también está dotado de un innovador sistema tipo Suds instalado bajo la cancha de Villa Niza, que permitirá la absorción de agua en eventos lluviosos y protegerá la zona de inundaciones.

Aspecto de las obras de Primavera Norte, que ya sobrepasan el 35% de avance. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

De igual forma, en Primavera Norte habrá otras infraestructuras como un recreo cultural, un jardín de Buen Comienzo y un gran equipamiento deportivo. Entre tanto, otra obra que ya superó el 30% de avance, según informó esta semana el alcalde, es el Recreo Deportivo del corregimiento de Altavista, que tendrá una inversión de más de $34.000 millones. “Estamos terminando la cimentación, la base que sostendrá una infraestructura de cinco niveles pensada para transformar la vida y el bienestar de nuestra gente”, expresó el mandatario local, quien recordó que en el Distrito son 1.800 las obras que hay en curso.

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