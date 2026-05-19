No se rinde: Elon Musk apelará el veredicto que desestimó sus acusaciones contra OpenAI

Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, ha asegurado que presentará un recurso contra la decisión de desestimar su demanda contra OpenAI y Sam Altman, consejero delegado de la empresa, al que acusaba de enriquecimiento ilícito tras incumplir su compromiso benéfico al transformarse en una sociedad con fines de lucro.
“Presentaré una apelación ante el Noveno Circuito, ya que sentar un precedente para saquear organizaciones benéficas es sumamente perjudicial para la filantropía en Estados Unidos”, ha anunciado en su red social el magnate de origen sudafricano.