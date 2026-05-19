No se rinde: Elon Musk apelará el veredicto que desestimó sus acusaciones contra OpenAI

Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, ha asegurado que presentará un recurso contra la decisión de desestimar su demanda contra OpenAI y Sam Altman, consejero delegado de la empresa, al que acusaba de enriquecimiento ilícito tras incumplir su compromiso benéfico al transformarse en una sociedad con fines de lucro. “Presentaré una apelación ante el Noveno Circuito, ya que sentar un precedente para saquear organizaciones benéficas es sumamente perjudicial para la filantropía en Estados Unidos”, ha anunciado en su red social el magnate de origen sudafricano.

En cuanto al caso de OpenAI, Musk ha defendido que el juez y el jurado nunca se pronunciaron sobre el fondo del asunto, “sino que se limitaron a una cuestión técnica relacionada con el calendario”, reiterando que “es innegable que Altman y Brockman se enriquecieron a costa de una organización benéfica. La única incógnita es ¡CUÁNDO lo hicieron!”.

Un jurado de Oakland, en el Estado de California, desestimó el lunes la denuncia presentada por Elon Musk contra Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, al considerar los hechos prescritos. Musk reclamaba al creador de ChatGPT una indemnización de más de 130.000 millones de dólares (unos 115.000 millones de euros) por traicionar el compromiso supuestamente alcanzado por Altman para mantener OpenAI como un laboratorio de IA sin ánimo de lucro. El CEO de Tesla y SpaceX ayudó en 2015 a fundar la compañía y donó hasta 38 millones de dólares para su desarrollo bajo la premisa de mantener el propósito no lucrativo de la firma. Sin embargo, durante el juicio, los abogados de OpenAI argumentaron que Elon Musk conocía a la perfección las intenciones de la empresa y que incluso presionó para que esto ocurriera, llegando a tratar de hacerse con el control de la empresa posteriormente. Asimismo, Microsoft también fue acusada por el dueño de Tesla de instigar a la startup de IA para realizar esta supuesta traición, algo que también fue desestimado por el jurado.

¿Intento de sabotaje?