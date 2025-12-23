Colombia asegura gas natural para 2027: TGI cierra acuerdo clave para la regasificadora de La Guajira

La Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá, y la multinacional Höegh Evi firmaron un acuerdo comercial vinculante que asegura el suministro de una Unidad de Almacenamiento y Regasificación Flotante (FSRU). Esta infraestructura será utilizada en la planta de regasificación de La Guajira, con el objetivo de iniciar operaciones en el primer trimestre de 2027, apuntando a enero de ese año.
El acuerdo confirma el avance de una iniciativa estratégica para responder a las crecientes necesidades de gas natural del país y fortalecer la seguridad energética nacional.