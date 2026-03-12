Ministro Palma reconoce que la gasolina dejaría de bajar y ahora se evalúa un posible alza, ¿qué pasa?

El Gobierno Nacional reconoció que podría frenar la reducción del precio de la gasolina e, incluso, se evalúa un posible aumento de precio en los próximos meses debido a la guerra que libra Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Así lo advirtió el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en entrevista con Caracol Radio este 12 de marzo. El funcionario explicó que la situación geopolítica está impactando el precio internacional del petróleo y podría afectar directamente el costo de los combustibles en el país. “Infortunadamente tengo que decir que sí es así”, señaló el funcionario al referirse a la posibilidad de que el Gobierno tenga que desistir del plan de seguir reduciendo el precio del galón de gasolina.

¿Por qué el conflicto internacional afecta el precio del combustible?

De acuerdo con el jefe de cartera, el comportamiento del precio de los combustibles no depende únicamente de decisiones internas del Gobierno. También está influenciado por variables externas como el precio del crudo, el tipo de cambio y el manejo del sistema de estabilización de precios. Entérese: Guerra en Irán subiría el déficit en $1,2 billones en fondo de combustibles, ¿adiós a baja de la gasolina? Palma recordó que las reducciones anunciadas recientemente se adoptaron en un contexto diferente. La primera se comunicó desde Barranquilla y la segunda desde Barrancabermeja, en momentos en que las condiciones del mercado internacional eran más favorables. Sin embargo, el panorama cambió debido al agravamiento del conflicto en Medio Oriente, una región clave para el suministro mundial de petróleo. Según explicó, el incremento de las tensiones en la zona, especialmente en el Estrecho de Hormuz, genera incertidumbre en los mercados energéticos y presiona al alza los precios del crudo.

¿Qué papel juega el Fondo de Estabilización de Precios?

El ministro explicó que las decisiones sobre el precio de la gasolina también están ligadas al funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, mecanismo creado para amortiguar las variaciones del precio internacional del petróleo en el mercado interno. “Estas decisiones políticas no solo obedecen al correcto manejo del fondo, sino también a factores internacionales como el precio del crudo y la tasa representativa del mercado”, indicó. Le puede interesar: Fuerte desplome del 90% en el tráfico de petróleo por cierre del Ormuz, tras ataques de Irán en el Golfo Palma agregó que el Gobierno busca evitar un deterioro en las finanzas públicas y señaló que no quieren repetir lo que, según él, ocurrió en administraciones anteriores con un manejo que terminó generando presiones fiscales.

El jefe de la cartera energética explicó que en las próximas semanas se realizará una evaluación conjunta con el Ministerio de Hacienda para determinar cuál será la medida que se aplicará a partir de abril. Por ahora, el Gobierno no tiene un cálculo preciso sobre cuánto podría variar el precio del galón. “No tenemos todavía un estimado porque hay varios factores en evaluación. Tenemos que mirar cuál sería el impacto en el fondo”, explicó.

El comportamiento del petróleo en mercados internacionales y la tasa de cambio influyen directamente en el precio de los combustibles en Colombia. FOTO PIXABAY.

El funcionario aseguró que cualquier decisión se tomará con responsabilidad fiscal y teniendo en cuenta las condiciones del mercado internacional.

Guerra en Irán dejaría un déficit de $1,2 billones de pesos en fondo de combustibles

La cuestión es que el escenario internacional cambió de forma abrupta. La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán disparó el precio del Brent a US$100,32, hoy está en 99,57 por barril (12 de marzo), según datos de Investing.

Como resultado, Julio César Vera, presidente de Fundación Xua Energy y gerente de Valjer Energy, explicó que los valores internos en el país volvieron a quedar por debajo de las referencias internacionales. En el caso de la gasolina corriente, la diferencia se estima en cerca de $750 por galón, mientras que en el diésel la brecha supera los $8.300 por galón.

Este desfase tiene un impacto directo sobre el Fondo de Estabilización, que debe cubrir la diferencia entre el precio internacional y el valor que pagan los consumidores en el mercado interno.

El déficit del fondo de combustibles podría aumentar en $1,2 billones cada mes